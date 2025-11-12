Βασίλης Σπανούλης και Ζέλικο Ομπράντοβιτς αγκαλιάστηκαν μετά από 15 χρόνια

Ιστορική στιγμή για τους δυο άνδρες
Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Βελιγράδι, στο φινάλε του αγώνα Παρτίζαν – Μονακό (78-76) για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, καθώς Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, 15 χρόνια μετά τη ρήξη στις σχέσεις τους.
Η Μονακό του Σπανούλη έκανε εντυπωσιακή αντεπίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά. Στο τέλος, όμως, το τρίποντο του Μάικ Τζέιμς για τη νίκη αστόχησε, χαρίζοντας τη νίκη στην Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε ένα παιχνίδι θρίλερ.
Μάλιστα, αμέσως μετά τη λήξη, ο Σέρβος προπονητής πλησίασε τον Έλληνα τεχνικό και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, δείχνοντας πως οι παλιές διαφορές μεταξύ τους, ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Παράλληλά, οι δύο τους είχαν και έναν σύντομο διάλογο, με τις τηλεοπτικές κάμερες να απαθανατίζουν την εν λόγω σπάνια στιγμή.
Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη τους αγκαλιά 15 χρόνια μετά την αποχώρηση του Σπανούλη από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2009, όταν και είχε προκαλέσει τεράστια ένταση στη σχέση του με τον «Ζοτς» ο οποίος βρισκόταν τότε στο τιμόνι των «πράσινων».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr