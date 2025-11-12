Βασίλης Σπανούλης και Ζέλικο Ομπράντοβιτς αγκαλιάστηκαν μετά από 15 χρόνια

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Βελιγράδι, στο φινάλε του αγώνα Παρτίζαν – Μονακό (78-76) για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, καθώς Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Βασίλης Σπανούλης αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, 15 χρόνια μετά τη ρήξη στις σχέσεις τους.

Η Μονακό του Σπανούλη έκανε εντυπωσιακή αντεπίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο, επιστρέφοντας από διψήφια διαφορά. Στο τέλος, όμως, το τρίποντο του Μάικ Τζέιμς για τη νίκη αστόχησε, χαρίζοντας τη νίκη στην Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε ένα παιχνίδι θρίλερ.

Μάλιστα, αμέσως μετά τη λήξη, ο Σέρβος προπονητής πλησίασε τον Έλληνα τεχνικό και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, δείχνοντας πως οι παλιές διαφορές μεταξύ τους, ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Παράλληλά, οι δύο τους είχαν και έναν σύντομο διάλογο, με τις τηλεοπτικές κάμερες να απαθανατίζουν την εν λόγω σπάνια στιγμή.