Όχι για «Shopping star», ναι για «GNTM»

Οριστική είναι η απόφαση του Star να μην επαναφέρει το «Shopping star» στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Το ριάλιτι μόδας σταμάτησε τον περασμένο Ιούνιο με προοπτική να επιστρέψει έπειτα από διάλειμμα μερικών μηνών στην τρέχουσα σεζόν. Το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς είχε δεύτερες σκέψεις και τελικά αποφάσισε οριστικά να αφήσει το «Shopping star» εκτός προγράμματος για όλη την τρέχουσα σεζόν και να εξετάσει πάλι πιθανή επιστροφή του για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο.

Σε αντίστροφη πορεία το «GNTM» που τρέχει με… χίλια για νέο κύκλο, σύμφωνα με την Reallife. Το ριάλιτι μόδας επέστρεψε στην prime time έπειτα από αποχή δύο ετών και βρήκε το κοινό του σημειώνοντας σταθερά διψήφια ποσοστά, τα οποία διατήρησε ακόμα και απέναντι στο «Σόι σου».

Το Star σχεδιάζει να επαναφέρει το «Greece’s next top model» με νέο κύκλο την επόμενη σεζόν. Στόχος του καναλιού είναι να συνεχίσει με τη σημερινή του σύνθεση: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκης Γαβαλάς, Αγγελος Μπράτης, Εντυ Γαβριηλίδης και Ζενεβιέβ Μαζαρί.