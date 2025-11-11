Φρανκενστάιν: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Τζέικομπ Ελορντί που χρειάστηκε πάνω από 10 ώρες - Βίντεο

Πάνω από 10 ώρες και 42 προσθετικά κομμάτια χρειάστηκαν για να μεταμορφωθεί ο Τζέικομπ Ελορντί σε Φρανκενστάιν
Ο Τζέικομπ Ελορντί συγκεντρώνει αυτή την περίοδο διθυραμβικά σχόλια για την εντυπωσιακή του ερμηνεία στη νέα ταινία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, Φρανκενστάιν.
Ο ηθοποιός υποδύεται τον ομώνυμο πρωταγωνιστή και είναι αγνώριστος. Μάλιστα, για να αποκτήσει αυτήν την «τερατώδη» μορφή και να ζωντανέψει τον εμβληματικό χαρακτήρα, χρειάστηκε μια εντυπωσιακή δεκάωρη διαδικασία μεταμόρφωσης.
Το Netflix δημοσίευσε ένα βίντεο από τα παρασκήνια της μεταμόρφωσης του Τζέικομπ Ελορντί. Το βίντεο κατέγραψε τη σχολαστική διαδικασία του μακιγιάζ, που περιλάμβανε την εφαρμογή προσθετικών, τεχνητών δοντιών και μεγάλων καφέ φακών επαφής.
Ο ίδιος ο Ελορντί περιέγραψε την εμπειρία ως «μια μεταμόρφωση». Όπως είπε: «Από τη στιγμή που μπήκα στο τροχόσπιτο του μακιγιάζ, η ερμηνεία άρχισε να ζωντανεύει».
Φρανκενστάιν: 42 κομμάτια προστέθηκαν στο πρόσωπο του Τζέικομπ Ελορντί
Η εμφάνιση του χαρακτήρα απαιτούσε περίπου 42 προσθετικά κομμάτια, εκ των οποίων τα 14 προορίζονταν μόνο για το κεφάλι και τον λαιμό.
Ο επικεφαλής του τμήματος προσθετικού μακιγιάζ, Μάικ Χιλ, δήλωσε στο Elle: «Γίνεται πολύς λόγος για το πόσο κατάλληλος ήταν ο Ελορντί σωματικά για τον ρόλο, με το ύψος του στα 1,96 μέτρα. Ναι, ήταν ένας υπέροχος “καμβάς” για να δουλέψω πάνω του αυτό το πλάσμα. Όμως υπήρχε κι εκεί ψυχή, υπήρχε ερμηνεία».
Ο Χιλ πρόσθεσε πως η υπομονή του ηθοποιού ήταν καθοριστική για να ολοκληρωθεί η διαδικασία — χωρίς αυτήν, η μεταμόρφωση δε θα ήταν εφικτή.
Σύμφωνα με αναφορές, το makeover του Ελορντί για τον ρόλο του Φρανκενστάιν εμπνεύστηκε από την ανθρώπινη ανατομία, με τα προσθετικά να τοποθετούνται προσεκτικά πάνω στο σώμα του σαν κομμάτια παζλ.
Η διαδικασία μεταμόρφωσης διήρκησε πάνω από δέκα ώρες, ενώ η αφαίρεση των προσθετικών ήταν εξίσου επίπονη, απαιτώντας περίπου εννέα ώρες. Για να αφαιρεθεί η κόλλα που χρησιμοποιούνταν, η ομάδα τοποθετούσε μια φουσκωτή σάουνα στο τροχόσπιτο του Ελορντί, ώστε να βοηθήσει στη διάλυση του υλικού.
Το Frankenstein βασίζεται στην κλασική ιστορία ενός ιδιοφυούς αλλά αλαζόνα επιστήμονα, ο οποίος δημιουργεί ένα θανατηφόρο πλάσμα μέσα από τα πειράματά του. Καθώς το δημιούργημά του σπέρνει τον τρόμο, η ζωή του επιστήμονα καταρρέει με ολέθριες συνέπειες.
Η ταινία διαθέτει ένα λαμπερό καστ, με τους Όσκαρ Άιζακ, Τζέικομπ Ελορντί, Μπάρι Πέπερ, Μία Γκοθ, Κρίστοφ Βαλτς και Τσαρλς Ντανς.
Το Frankenstein προβάλλεται αυτή τη στιγμή στο Netflix.
