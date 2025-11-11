Πάτρα: Συναυλία Μουσικής Δωματίου στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών

Η δισκογραφία της περιλαμβάνει έργα J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Brahms και Γ. Ιωαννίδη. Οι ηχογραφήσεις της με τις σονάτες για πιάνο και δύο κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα (Κ271, Κ453) με την Ορχήστρα Δωματίου της Μουσικής Εταιρίας Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ιωαννίδη, βραβεύτηκε από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Διδάσκει πιάνο και μουσική δωματίου στο Ωδείο Αθηνών. Επίσης διδάσκει στο Athens Conservatoire College of Music.

Η Μαρία Ευστρατιάδη έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών, απ όπου πήρε το δίπλωμά της με Άριστα, πρώτο βραβείο και ειδική διάκριση από την τάξη της Αλίκης Βατικιώτη. Επίσης βραβεύτηκε ως το καλύτερο δίπλωμα τη χρονιάς από τον Ελληνικό Μουσικό Κύκλο. Συνέχισε τις σπουδές της στην “Hochschule für Musik, Theater und Medien” στο Ανόβερο της Γερμανίας, από όπου αποφοίτησε επίσης με άριστα και διάκριση, από την τάξη του David Wilde. Έχει πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας. Έχει εμφανιστεί σε ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία και Ουγγαρία. Έχει ηχογραφήσει για την ελληνική, γερμανική και ουγγρική ραδιοφωνία. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Ελληνική Ορχήστρα Νέων, την Ορχήστρα Ακαντέμικα Αθηνών, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, το κουαρτέτο εγχόρδων «Αέναον» και το Collegium Musicum.

Η Μαρία Ευστρατιάδη, πιάνο, η Βανέσα Δημητρίου, βιολί η Έλλη Φιλίππου, βιολοντσέλλο και η Laura Mamakos, mezzo soprano, θα ερμηνεύσουν έργα του L.v. Beethoven. Το Piano Trio in Cmin. Op.1, No3, το εμβληματικό Piano Trio in Dmajor, Op.70, No1, το επονομαζόμενο “Ghost” και Τραγούδια από τους κύκλους Scottish Songs, Welsh Songs και Irish Songs.

Η Έλλη Φιλίππου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Ξεκίνησε βιολοντσέλο στο Ωδείο Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 2005 με Άριστα και Α’ βραβείο παμψηφεί. Συνέχισε τις σπουδές της στο Kονσερβατόριο της Βιέννης (Konservatorium der Stadt Wien) στις τάξεις των Andreas Lindenbaum και Robert Nagy. Ακολούθησαν οι σπουδές της στο Κονσερβατόριο της Καρινθίας (Αυστρία- Kärtner Landeskonservatorium) στην τάξη του Milos Mlejnik από όπου αποφοίτησε το 2010 με Αριστα παμψηφεί. Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή φεστιβάλ μουσικής δωματίου όπως π.χ. στα Wiener Festwochen, Bebersee festival Berlin, Bayreuther Osterfestival. Έχει συμπράξει με σύνολα διεθνούς φήμης όπως Klangforum Wien, Krenek Ensemble, Ö.G.N.M., όπως επίσης και με τις ορχήστρες Sinfonierta Baden, Academia Ars Musicae, Kärtner Sinfonieorchester, ορχήστρα της ΕΡΤ, "Ορχήστρα των Χρωμάτων". Το 2008 και 2009 ήταν εξάρχουσα στη διεθνή ορχήστρα νέων της Γερμανίας (IJOA) και το 2010 αντίστοιχα στην SFK Symphony Orchestra. Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα διεθνή σεμινάρια με διακεκριμένους μουσικούς επί παραδείγματι: J. Starker, M. Kiegel, R. Leopold.

Επίσης σεμινάρια μουσικής δωματίου με τους: Shostakovitsch Trio, Szymanovsky Quartett, Artemis Quartett. Έχει επίσης πάρει μέρος σε σεμινάρια σύγχρονης μουσικής με το Ensemble Modern της Φρανκφούρτης. Έχει διακριθεί στον διεθνή διαγωνισμό Allegro Vivo της Αυστρίας για την ερμηνεία της στο κονσέρτο του Haydn για βιολοντσέλο και ορχήστρα σε ντο μείζονα και έχει εμφανιστεί ως σολίστ με την Kärtner Symphonieorchester στο κοντσέρτο του R. Schumann για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Παράλληλα με τις σπουδές της στο βιολοντσέλο ίδρυσε στην Αυστρία το piano trio “Echos” με το οποίο ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο σπουδών Μουσικής Δωματίου με Άριστα παμψηφεί. Με το τρίο αυτό απέσπασαν ειδικό βραβείο στο διαγωνισμό Johannes Brahms Wettbewerb. Συμμετείχαν σε πολυάριθμα φεστιβάλ μουσικής δωματίου π.χ. Kultursommer St. Paul, διεθνές φεστιβάλ μουσικής δωματίου της Σαντορίνης, και εμφανίστηκαν σε συναυλίες με ζωντανή αναμετάδοση από την αυστριακή ραδιοφωνία (ORF) σε πόλεις της Αυστρίας, Ιταλίας και Σλοβενίας. Η Έλλη Φιλίππου είναι από το 2012 καθηγήτρια βιολοντσέλου στο ωδείο Αθηνών και μόνιμο μέλος της ορχήστρας Αthens Αcademica.

Η Βανέσσα Αθανασίου ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές της στο Ωδείο Βορείου Ελλάδος από όπου πήρε το δίπλωμα βιολιού το 1996 με βαθμό “Άριστα παμψηφεί”. Συνέχισε τις σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία ‘’Ηanns Eisler” του Βερολίνου και στην Κρατική Μουσική Ακαδημία της Σόφιας (Bachelor of Music in Performance). Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Royal Northern College of Music ως υπότροφος του κολεγίου (Master of Music in Performance). Με το Athanasiou Quartet πραγματοποίησε εμφανίσεις στα φεστιβάλ Mendelsohn και Schubert στην Αγγλία. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συναυλίες μουσικής δωματίου και ως μέλος ορχηστρικών συνόλων υπό τη διεύθυνση κορυφαίων μαέστρων. Από το 2003 έως το 2010, ήταν τακτικός συνεργάτης στην Καμέρατα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, την Ορχήστρα των Χρωμάτων και τη Sinfonietta. Υπήρξε μέλος της ορχήστρας Κρήτης και του Ensemble Modern Orchestra της Φρανκφούρτης. Από το 2017 συνεργάζεται με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια, την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και είναι μέλος της Camerata Europaea.

Ασχολείται ενεργά με την ιστορική ερμηνεία και μετρά συνεργασίες με κορυφαία σύνολα, όπως το ιταλικό σύνολο Il pomo d’ Oro. Τον Ιούλιο του 2017 έπαιξε ως σολίστ με την ορχήστρα του Cambridge Early Music Festival στο ομώνυμο φεστιβάλ στην Αγγλία. Πέρα από την καλλιτεχνική της δράση ως πολιτιστική διαχειρίστρια δραστηριοποιείται στη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών γεγονότων. Το 2007 εμπνεύστηκε και ίδρυσε το θερινό φεστιβάλ Μουσική Εβδομάδα Λευκάδας, του οποίου έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση εδώ και 16 έτη και αναπτύσσει συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες και ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Η Laura Mamakos γεννήθηκε στο San Francisco (ΗΠΑ), σπούδασε πιάνο στο San Francisco Conservatory of Music και έλαβε Δίπλωμα Μονωδίας με “Άριστα παμψηφεί” από το Ωδείο Kodály στην Αθήνα. Έχει εμφανιστεί σε ρεσιτάλ, όπερες και φεστιβάλ σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ελλάδα σε παραγωγές των ΚΠΙΣΝ, Carnegie Hall, 2023 Ελευσίς, Societas, Comunidad de Madrid, Amato Opera (NYC), Boulder Opera Company, Fougaro Art Center, Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Τριπόλεως, σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους όπως Αρχαία Ολυμπία, ΚΠΙΣΝ, Ναύπλιο, Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός”. Έχει ερμηνεύσει Nerone (L' Incoronazione di Poppea), Donna Elvira (Don Giovanni), Musetta (La Bohème), Frasquita (Carmen), Sandman (Hänsel und Gretel), Barbarina (Le Nozze di Figaro) και έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες και μαέστρους όπως οι Romeo Castellucci, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Giancarlo del Monaco, Jorge Rύbio, Dante Mazzola, Μίλτος Λογιάδης, Παναγιώτης Αδάμ. Κατέχει Bachelor’s Γαλλικής και Ιταλικής Φιλολογίας, Columbia University (NYC) και Master’s Διεθνών Σχέσεων, NYU (NYC) με υποτροφία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ΗΠΑ.

Η Συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών στη Ρήγα Φερραίου 7 και Γκότση, με ελεύθερη είσοδο για το μουσικόφιλο κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Ωδείου, τηλ. 2610 277740 ή στο site www.fe-odeiopatron.gr ή στο fb.