Βλαντιμίρ Πούτιν: Το στιγμιότυπο που προκάλεσε νέο όργιο φημών για την υγεία του

Πρησμένα δάχτυλα και διογκωμένες φλέβες
Μια χειραψία του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν αρκετή για να πάρει «φωτιά» το διαδίκτυο και να αρχίσουν και πάλι τα σενάρια για την υγεία του Ρώσου προέδρου.
Τα σενάρια γύρω από την κατάσταση της υγείας του προέδρου της Ρωσίας κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.
Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα κάνουν τον γύρο των social media, ενώ οι εικασίες διαδέχονται η μία την άλλη. Οι χρήστες αναρωτιούνται: Τι πραγματικά συμβαίνει με την υγεία του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν;
Ο Πούτιν συναντήθηκε με την 22χρονη Αικατερίνα Λεστίνσκαγια, πρόεδρο του ρωσικού κινήματος «Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων στη Ρωσία. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της χειραψίας τους, το δεξί του χέρι τράβηξε την προσοχή: διογκωμένες φλέβες, ένα ασυνήθιστο πρήξιμο στα δάχτυλά του και λεπτό, ζαρωμένο δέρμα.
Στο σχετικό βίντεο, ο Πούτιν φαίνεται να κινεί νευρικά τα δάχτυλά του και να τα σφίγγει σε γροθιά κάτω από το μανίκι του σακακιού του. Αυτές οι εικόνες αναζωπύρωσαν φήμες περί προβλημάτων υγείας, με ορισμένους σχολιαστές στο Διαδίκτυο να ισχυρίζονται ότι ο Πούτιν πάσχει από Πάρκινσον μέχρι καρκίνο.
Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ντμίτρο Γκόρντον σχολίασε επίσης πως τα χέρια του προέδρου φαίνονταν «πρησμένα και πληγωμένα με τις φλέβες διογκωμένες εμφανώς στο ένα χέρι».
Άλλοι πάλι υποστήριξαν ότι πρόκειται για φυσιολογικά σημάδια γήρανσης, τα οποία πιθανώς ο Πούτιν προσπαθεί να καλύψει μέσω αισθητικών παρεμβάσεων.
Το βίντεο έχει αναζωπυρώσει τις εικασίες σχετικά με την υγεία του Ρώσου προέδρου, αλλά το Κρεμλίνο έχει απορρίψει κάθε φήμη ότι ο Ρώσος ηγέτης είναι άρρωστος ως «ψευδείς».
Το περιστατικό έρχεται δύο μήνες μετά την ενθουσιώδη συζήτηση μεταξύ του Πούτιν και του Κινέζου δικτάτορα Σι Τζινπίνγκ, 72 ετών, σχετικά με βιολογικές καινοτομίες που θα τους επέτρεπαν να ζήσουν μέχρι τα 150. Ο Πούτιν είπε: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο πιο νέος γίνεσαι».
Σε μια συνομιλία που ακούστηκε στην Κίνα, ο Σι είπε στον Πούτιν: «Παλιά οι άνθρωποι σπάνια ζούσαν μέχρι τα 70, αλλά τώρα στα 70 είσαι ακόμα παιδί»
