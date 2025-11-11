Βλαντιμίρ Πούτιν: Το στιγμιότυπο που προκάλεσε νέο όργιο φημών για την υγεία του

Μια χειραψία του Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν αρκετή για να πάρει «φωτιά» το διαδίκτυο και να αρχίσουν και πάλι τα σενάρια για την υγεία του Ρώσου προέδρου.

Τα σενάρια γύρω από την κατάσταση της υγείας του προέδρου της Ρωσίας κυκλοφορούν εδώ και χρόνια.

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα κάνουν τον γύρο των social media, ενώ οι εικασίες διαδέχονται η μία την άλλη. Οι χρήστες αναρωτιούνται: Τι πραγματικά συμβαίνει με την υγεία του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν;

Ο Πούτιν συναντήθηκε με την 22χρονη Αικατερίνα Λεστίνσκαγια, πρόεδρο του ρωσικού κινήματος «Υγιής Πατρίδα», για να συζητήσουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων στη Ρωσία. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της χειραψίας τους, το δεξί του χέρι τράβηξε την προσοχή: διογκωμένες φλέβες, ένα ασυνήθιστο πρήξιμο στα δάχτυλά του και λεπτό, ζαρωμένο δέρμα.