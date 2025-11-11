Ντίμης Κρίτσας: Μυστήριο με την περιουσία του σχεδιαστή μόδας και τους κληρονόμους του

Ο σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών και πλέον οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην περιουσία που είχε αποκτήσει και στους κληρονόμους του. Για την ώρα τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο, με τα σενάρια και τις εκτιμήσεις, να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Ντίμης Κρίτσας είχε αφήσει κάποια διαθήκη ή αν η περιουσία του θα μεταβιβαστεί στο Δημόσιο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν συγγενείς για να κληρονομήσουν τα όσα δημιούργησε ο σχεδιαστής μόδας μέσα από τη δουλειά του.

«Δεν γνωρίζουμε αν είχε θυρίδες ή λογαριασμούς τραπεζών. Αυτά τα διαχειριζόταν μόνος του», είπε άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος του σχεδιαστή στην εφημερίδα Espresso.

Στην περιουσία του Ντίμη Κρίτσα ανήκουν πίνακες ζωγραφικής από σπουδαίους Έλληνες και ξένους ζωγράφους, ρούχα εποχής που κάποτε ήταν στο ατελιέ του και προορίζονταν για σημαίνοντα πρόσωπα υψηλής κοινωνίας, χρυσαφικά και δώρα από παλάτια, καθώς και διάσημους φίλους του ανά τον κόσμο αλλά και ένα διαμέρισμα στην οδό Σισίνη, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η πιστή οικονόμος του Χρυσούλα που ήταν και ο άνθρωπος που του έκλεισε τα μάτια έχει ήδη ετοιμάσει τα πράγματά της για να αποχωρήσει από το διαμέρισμα της οδού Σισίνης, μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα υπάρχοντα του θρυλικού μόδιστρου.

Η πορεία του σχεδιαστή στο πέρασμα των χρόνων

Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα. Η οικογένειά του τον προόριζε για σπουδές στη Σορβόννη με στόχο το διπλωματικό σώμα, αλλά τον κέρδισε η μόδα. Τελείωσε την École de Saint Rocque την Ecole du Louvre και την Academie de Coupe κατόπιν δούλεψε με τον Μπαλενθιάγα και τον Jacques Fath.

To 1954 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου άνοιξε το “Maison de Couture Kritsas” στην οδό Βουκουρεστίου, με πελάτισσες πολλές από τις κομψές Αθηναίες της εποχής.

Το 1965 έκανε το άνοιγμά του στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αυστραλία και αμέσως μετά στην Αμερική, όπου η Elizabeth Arden αγόρασε όλη τη δουλειά του.

Το 1970 δημιούργησε τη δική του “Dimitris Kritsas Incorporated”. Εκτός από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής, έχει κάνει κοστούμια για τον κινηματογράφο και το θέατρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ορισμός του για την κομψότητα είναι: «απλότητα και προσωπικοτητα».

Στην Ελλαδα έντυσε τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Έλλη Λαμπέτη, Τζένη Καρέζη, Βούλα Ζουμπουλάκη, Ρίτα Μυράτ, Μαίρη Μανολίδου, Μαίρη Χρονοπούλου και την εξαδέλφη του Μελίνα Μερκούρη σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φιλμς.

Επίσης έντυσε πολλές διεθνής σταρς οπως η Ρόμυ Σνάιντερ, η Λάνα Τάρνερ, η Χέντη Λαμάρ, Φρανσουάζ Αρντύ και Λίλλιαν Γκις όταν πήρε το τιμητικό όσκαρ.