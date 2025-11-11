Viral: Ζευγάρι σε ρομαντική στιγμή... πάγωσε όταν πέρασε δίπλα τους ο Μέσι!

Μια μοναδική και παράλληλα αστεία στιγμή -που έγινε viral στα social media- έζησε ένα ζευγάρι το βράδυ τη Κυριακής στη Βαρκελώνη, με τη “συμμετοχή” του Λίονελ Μέσι, στο video που προσπάθησε να τραβήξει.

Κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ραντεβού, το συγκεκριμένο ζευγάρι “έπεσε” εντελώς τυχαία πάνω στον Λιονέλ Μέσι! Όπως φαίνεται στο video που ανέβηκε στο TikTok, ο νεαρός άνδρας βιντεοσκοπούσε τη σύντροφό του την ώρα που της πρόσφερε ένα μπουκέτο λουλούδια. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όμως, οι δυο τους “πάγωσαν”.

Στο βάθος του πλάνου, εμφανίστηκε να περπατά ο ίδιος ο Λιονέλ Μέσι! Ο νεαρός άνδρας και η νεαρή κοπέλα κατάλαβαν την παρουσία του pulga και αιφνιδιάστηκε. Το ζευγάρι έδειξε σαστισμένο και έμεινε να κοιτάζει τον Αργεντινό να περπατά χαλαρός δίπλα τους.

“Ζητάς από το ταίρι σου να βγείτε στις 9/11 με ένα μπουκέτο βιολέτες και εμφανίζεται ο Μέσι για να το κάνει αξέχαστο” έγραψε πάνω στο βίντεο ο νεαρός που ανάρτησε το βίντεο. “Είναι μια σχέση ευλογημένη από τον Θεό”, εννοώντας προφανώς τον… προσωπικό Θεό κάθε φιλάθλου της Μπαρτσελόνα.