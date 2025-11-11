Πάτρα: Ένα λεπτό δυνατού αέρα ήταν αρκετό για τις καταστροφές σε καταστήματα, δέντρα και οχήματα

Την επόμενη μέρα, καταστηματάρχες και κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τις ζημιές που άφησε πίσω του το φαινόμενο
Το ακραίο φαινόμενο εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου και διήρκεσε μόλις ένα λεπτό, ωστόσο ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές.
Ο ισχυρός άνεμος ξεκίνησε από την οδό Καραϊσκάκη, σάρωσε περιοχή με πλάτος από τη Μιαούλη έως την Τριών Ναυάρχων και κινήθηκε προς τον Άγιο Ανδρέα, πριν εξασθενήσει στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Φάρο.
Οι κάτοικοι του κέντρου περιγράφουν πρωτοφανείς εικόνες: σακούλες και αντικείμενα εκτοξεύονταν σε ύψος δεκάδων μέτρων, ενώ μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσαν δέντρα και ξηλώθηκαν τέντες.
Ένα δέντρο που ξεριζώθηκε από το πάρκινγκ της οδού Κορίνθου κατέπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα, προκαλώντας πανικό στον οδηγό.
Ζημιές υπέστησαν δεκάδες καταστήματα στο κέντρο. Ο ιδιοκτήτης γνωστού ζαχαροπλαστείου στην οδό Κορίνθου, Μιλτιάδης Παπαδόπουλος, περιέγραψε στιγμές τρόμου:
«Έβλεπα τα πάντα να σηκώνονται. Ένα ψυγείο αναψυκτικών πετάχτηκε έξω από το μαγαζί και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Νόμιζα πως θα πεθάνω», είπε συγκλονισμένη και η σύζυγός του.
Στην οδό Μιαούλη ξεριζώθηκαν τουλάχιστον δύο δέντρα, ενώ στην Πατρέως δέντρα και μηχανάκια κατέληξαν στο οδόστρωμα. Στην Τριών Ναυάρχων, από την Κορίνθου έως την Κανακάρη, σημειώθηκαν ζημιές σε τουλάχιστον τρία καταστήματα, με τέντες και διαχωριστικά να ξηλώνονται.
Μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν και στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου, όπου περισσότερα από δέκα δέντρα ξεριζώθηκαν, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και στο κιγκλίδωμα του ναού. Η οδός Ευμήλου παρέμεινε κλειστή μέχρι την επέμβαση της Πυροσβεστικής, που απομάκρυνε τα δέντρα.
Ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν και στην περιοχή του Φάρου, όπου δέντρο έφραξε τον δρόμο κοντά στην Ακτή Δυμαίων.
Την επόμενη ημέρα, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, ευχαριστώντας την τύχη τους που το φαινόμενο δεν είχε θύματα.
