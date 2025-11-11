Πάτρα: Ένα λεπτό δυνατού αέρα ήταν αρκετό για τις καταστροφές σε καταστήματα, δέντρα και οχήματα

Το ακραίο φαινόμενο εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου και διήρκεσε μόλις ένα λεπτό, ωστόσο ήταν αρκετό για να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές.

Ο ισχυρός άνεμος ξεκίνησε από την οδό Καραϊσκάκη, σάρωσε περιοχή με πλάτος από τη Μιαούλη έως την Τριών Ναυάρχων και κινήθηκε προς τον Άγιο Ανδρέα, πριν εξασθενήσει στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Φάρο.

Οι κάτοικοι του κέντρου περιγράφουν πρωτοφανείς εικόνες: σακούλες και αντικείμενα εκτοξεύονταν σε ύψος δεκάδων μέτρων, ενώ μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσαν δέντρα και ξηλώθηκαν τέντες.

Ένα δέντρο που ξεριζώθηκε από το πάρκινγκ της οδού Κορίνθου κατέπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα, προκαλώντας πανικό στον οδηγό.