Σεισμός 5 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε 74 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού, ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη , με εστιακό βάθος τα 17,5 χλμ.