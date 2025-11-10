Πάτρα: Ζημιές από ανεμοστρόβιλο - Κλειστό το καφέ «Ολύμπια» στην Τριών Ναυάρχων

Δείτε την ανάρτηση
Ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Πάτρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αρκετά σημεία της πόλης, το μεσημέρι της Δευτέρας.
Μεταξύ των επιχειρήσεων που επλήγησαν είναι και το γνωστό καφέ «Ολύμπια», στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων, όπου οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν φθορές τόσο στον εξωτερικό χώρο όσο και στον εξοπλισμό του καταστήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου.
