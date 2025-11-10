Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ζημιές από ανεμοστρόβιλο - Κλειστό το καφέ «Ολύμπια» στην Τριών Ναυάρχων

Πάτρα: Ζημιές από ανεμοστρόβιλο - Κλειστ...

Δείτε την ανάρτηση

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την Πάτρα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αρκετά σημεία της πόλης, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που επλήγησαν είναι και το γνωστό καφέ «Ολύμπια», στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων, όπου οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν φθορές τόσο στον εξωτερικό χώρο όσο και στον εξοπλισμό του καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου.

Δείτε την σχετική ανάρτηση

Πάτρα- απίστευτο: Ξεριζώθηκαν κι έσπασαν...

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το περίπτερο έφυγε, ο χώρος αποκαλύφθηκε- Το Αρχαίο Ωδείο είναι πανέτοιμο για τα εγκαίνιά του- ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα στις 27 Νοεμβρίου η Ολυμπιακή Φλόγα- Η τελετή, η διαδρομή και οι 8 λαμπαδηδρόμοι

Πως εξελίχθηκε η πρώτη ημέρα ελέγχων της ΟΠΚΕ σε καταυλισμούς στην Αχαΐα και το... τίμημα - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κακοκαιρία Τριών Ναυάρχων

Ειδήσεις