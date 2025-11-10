Πάτρα: Ημερίδα σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Ε.Ε.Α.Ν.Δ.Ε.) ενώνουν δυνάμεις και διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Υποχρεωτική Ασφάλιση Επιχειρήσεων – Νόμος 5116/2024».

Η Ημερίδα απευθύνεται στα μέλη του Επιμελητηρίου και στους επαγγελματίες της περιοχής, με στόχο την έγκυρη και πρακτική ενημέρωσή τους σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων. Μέσα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση θα παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο, καθώς και οι ευκαιρίες και προκλήσεις που δημιουργούνται για την επιχειρηματική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Επιμελητηρίου Αχαΐας να ενισχύει την ενημέρωση, την προετοιμασία και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, προτρέποντας τους επαγγελματίες να δράσουν με γνώση και να κερδίσουν με ασφάλεια απέναντι στις νέες απαιτήσεις της εποχής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, ώρα 18:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας (οδός Αγίου Ανδρέου 89-91, Πάτρα).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.