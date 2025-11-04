Ξεναγηθήκαμε στην Coffee Island με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας: Μια πατρινή εταιρεία – πρότυπο με διεθνές αποτύπωμα

Η Coffee Island, είναι η πατρινή εταιρεία που έχει μετατραπεί σε σύμβολο της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας για τα περιφερειακά δεδομένα.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του thebest.gr στο Επιχειρείν, την επισκεφθήκαμε, παρουσία του προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Θόδωρου Λουλούδη σε μια συνάντηση με στελέχη της εταιρείας, κατά τη διάρκεια της οποίας ξεναγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις της.

Με έδρα την Πάτρα και παρουσία που απλώνεται από κάθε γωνιά της Ελλάδας μέχρι αγορές του εξωτερικού, η εταιρεία ηγείται και αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο του καφέ.

Η επίσκεψη στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών κατέδειξε τη φιλοσοφία και το αναπτυξιακό όραμα μιας εταιρείας που, παραμένοντας πιστή στις πατρινές της ρίζες, συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά με ξεκάθαρο διεθνή προσανατολισμό.

Η ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρου Λουλούδη, ανέδειξε τη μεθοδικότητα και την προσήλωση της εταιρείας στη λεπτομέρεια, τη διαρκή επένδυση στην ποιότητα και τον σταθερό εξωστρεφή προσανατολισμό προς τις διεθνείς αγορές.

Οι Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος (Managing Director), Δημήτρης Βόρρης (Senior Plant Manager) και Βένια Ράπτη (Communications & Digital Marketing Manager) παρουσίασαν αναλυτικά το όραμα, τη φιλοσοφία και τη στρατηγική ανάπτυξης της Coffee Island, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας και της εξωστρέφειας για τη διαρκή επιτυχία της.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Λουλούδης, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία επιχειρήσεων όπως η Coffee Island για την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και επεσήμανε την ανάγκη να υποστηρίζονται από ένα σταθερό οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον.