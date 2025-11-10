Καιρός: Σε Ιόνιο και Αιτωλοακαρνανία από τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τη Δευτέρα

Δείτε τον πίνακα
Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα 10/11, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπου σημειώθηκαν και μεγάλα ύψη βροχής.
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίματα του Χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης με 99,8 mm.
