Καινούργιου: Μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της – «Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες με γιατρούς!»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για την εγκυμοσύνη της σήμερα, Δευτέρα 10/11 στο πλατό της εκπομπής Super Κατερίνα, μια ημέρα μετά την ανακοίνωσή της με τον σύντροφό της και την φουσκωμένη της κοιλίτσα, μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού τους.

Όσα αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της

Κάτι διακριτικό. Καλέ, δεν κατάλαβε κανείς το φύλο…. Όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται το φύλο. Χαίρομαι που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία γιατί ήταν κάτι που σκεφτόμουν καιρό...

