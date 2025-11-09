Σίσσυ Χρηστίδου: «Αναρωτιέμαι αν η απιστία θα έπρεπε να θεωρείται ποινικό αδίκημα»

Στο «Χαμογέλα και πάλι» σχολιάστηκε η δήλωση του Γιώργου Λάγιου ότι η απιστία θα έπρεπε να επανέλθει ως ποινικό αδίκημα, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να εκφράζει τον προβληματισμό της για το αν θα έπρεπε πράγματι να ισχύει κάτι τέτοιο.

«Εγώ το σκέφτομαι αν η απιστία πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα. Αν σε εξαπατήσει ένας συνέταιρος ή κάπου αλλού, δεν μπορείς να καταφύγεις στα δικαστήρια; Ο γάμος δεν είναι μια συμφωνία κι υπογράφεις ότι θα είμαστε μαζί οι δυο μας; Αν εξαπατηθείς μέσα σε αυτή τη συμφωνία, δεν θα έπρεπε να δικαιωθείς; Πώς δικαιώνεσαι;» αναρωτήθηκε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δεν συμφωνώ, αλλά θα μπορούσε να είναι πλημμέλημα. Το προσεγγίζω ότι είναι μια εξαπάτηση, η οποία όντως μπορεί να σε οδηγήσει στο νοσοκομείο με σωματική βλάβη. Είναι κακοποίηση και δεν τιμωρείται καθόλου νομικά. Δεν μπορείς να βρεις δικαίωση μέσα από αυτό.

Σκέφτομαι δυνατά, δεν έχω καταλήξει. Όλα είναι πράξεις. Μπορεί κι ένας φίλος σου ή οικογένειά σου να σε εξαπατήσει.

Αν υπάρξει απιστία μέσα στο γάμο, χωρίζονται διαφορετικά τα πράγματα απ’ ότι αν δεν υπάρξει. Αποδεικνύεται, συνήθως αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια». κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.