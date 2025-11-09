Σμαράγδα Καρύδη: «Είχα προετοιμαστεί για τον θάνατο του μπαμπά μου»

Η ηθοποιός Σμαράγδα Καρύδη κάθισε στην καρέκλα της εκπομπής «Τετ α Τετ» και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος, αναφερόμενη μεταξύ άλλων και στην απώλεια του πατέρα της, Ντίνου Καρύδη.

«Ήμουν προετοιμασμένη για τον θάνατο του μπαμπά μου. Γιατί ο μπαμπάς μου πέρα από την ηλικία του, αυτό είναι κάτι που το έχεις στο μυαλό σου, από το 2017 έπαθε ένα πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, η υγεία του όλο και χειροτέρευε», είπε αρχικά η Σμαράγδα Καρύδη για τον Ντίνο Καρύδη.

Η ηθοποιός είπε στη συνέχεια: «Δεν ήταν κάτι ξαφνικό, όταν η καρδιά δεν λειτουργεί γίνονται άλλα χιλιάδες πράγματα μαζί. Ήταν δύσκολο. Όσο μπορούσα ήμουν μαζί του, γενικά πάντα υπήρχε βοήθεια. Τον είχαμε περικυκλώσει με αγάπη. Νομίζω είναι μια πολύ κλασσική ιστορία ανθρώπου που φτάνει σε ένα τέλος με προβλήματα υγείας, αυτό είναι το πιο άσχημο».

«Ο μπαμπάς μου πριν φύγει ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Νομίζω προλάβαμε να πούμε ότι είχαμε να πούμε, τα είχαμε πει. Δεν είχαμε και ποτέ ανοιχτά ζητήματα που δεν ειπώθηκαν. Χρόνια τώρα είμαι προστατευτική με τη μαμά μου και γενικά με τους γονείς μου. Γιατί πάντα οι γονείς μου ήταν σαν παιδιά που καμία φορά μου έπαιρναν εμένα αυτόν τον ρόλο και έπρεπε εγώ να φερθώ πιο ώριμα από ότι είχα όρεξη, αλλά συμβαίνει αυτό». εκμυστηρεύτηκε η Σμαράγδα Καρύδη.