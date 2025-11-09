Να μ’ αγαπάς- spoiler: Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της

Ανατροπές και εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς», που θα προβληθούν στον Alpha από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00.

Η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Καλλιγά παίρνει εντυπωσιακή τροπή, ωστόσο η εμφάνιση κάποιων τοπικών δημοσιογράφων προκαλεί ένταση. Ακολουθεί αναλυτικά ό,τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 24: Η Άννα προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το παρελθόν της και συγκρούεται με τη Σοφία και το νονό της. Παράλληλα, η σχέση της με τον Λευτέρη δοκιμάζεται, καθώς αυτός διστάζει να την ακολουθήσει στην απόδραση που ονειρεύεται. Η εκδήλωση στο ξενοδοχείο Καλλιγά εξελίσσεται εντυπωσιακά, αλλά η είσοδος κάποιων τοπικών δημοσιογράφων δημιουργεί ένταση. Ο Ορφέας υποψιάζεται πως την οργάνωσε ο Χάρης.

Η Φωτεινή αρχίζει να αμφιβάλλει για τη Νικαίτη και πετάει το δαχτυλίδι που της χάρισε. Ο Άγγελος δείχνει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για τη Ζωή, προκαλώντας ζήλια στη Σοφία. Η Σοφία χάνει τον έλεγχο και απειλεί να σκοτώσει τον Λευτέρη, αν η Άννα δεν παντρευτεί τον Ορφέα.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 25: Η Άννα, συντετριμμένη από την πίεση της Σοφίας και τις απειλές ότι θα σκοτώσει τον Λευτέρη, δέχεται να παντρευτεί τον Ορφέα. Ο Ορφέας, γεμάτος ενοχές, πιέζεται από τον πατέρα του να προχωρήσει στον γάμο για να σώσει την οικογένεια. Ο Θεόφιλος, με δόλο, στέλνει τα δίδυμα, Λευτέρη και Φωτεινή, με μια δικαιολογία στην Αθήνα για να τα απομακρύνει από το σπίτι.

Η Εβίτα φεύγει για Μιλάνο, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τον Ορφέα. Οι προετοιμασίες του γάμου κορυφώνονται, αλλά τα δίδυμα αντιλαμβάνονται ότι τους έστειλαν επίτηδες μακριά γιατί κάτι ετοιμάζουν. Επιστρέφουν απρόσμενα στο Ναύπλιο. Ο γάμος έχει ξεκινήσει. Τη στιγμή που η Άννα λέει το «ναι», ο Λευτέρης και η Φωτεινή εμφανίζονται και βλέπουν σοκαρισμένοι το σκηνικό.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 26: Αμήχανοι ο Ορφέας και η Άννα περνούν την πρώτη τους νύχτα ως ζευγάρι μέσα σε ενοχές και απελπισία. Η Ζωή συναισθάνεται την κατάσταση τους και προσπαθεί να παρηγορήσει, ενώ οι φόβοι της Νικαίτης για το μέλλον της στο σπίτι διογκώνονται.

Ο Θεόφιλος αποσπά, ερήμην της Σοφίας, μια υπογραφή της Άννας που την κάνει συμμέτοχη στα χρέη του Ομίλου των επιχειρήσεων, πράγμα που οδηγεί σε άγρια σύγκρουση των συμπέθερων. Η «συμμαχία» Χάρη και Μάκη αποκαθίσταται. Τέλος, η Φωτεινή και ο Λευτέρης σοκαρισμένοι από το γάμο περνούν από την απελπισία και τη συντριβή στη δυναμική απόφαση μιας οριστικής λύσης στο δράμα.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Επεισόδιο 27: Τα δίδυμα επιστρέφουν στην έπαυλη, και ο Λευτέρης αναζητά με αγωνία την Άννα, η οποία, υπό την πίεση της Σοφίας, τον απομακρύνει με ψέματα, καταρρακώνοντάς τον. Η Σοφία συγκρούεται με τον Θεόφιλο για το πληρεξούσιο της Άννας, ενώ εκείνος επιβεβαιώνει την κυριαρχία του. Η απόπειρα του Θεόφιλου να απολύσει τα δίδυμα προσκρούει στην άρνηση της Ζωής και ο Χάρης αναλαμβάνει να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο Ορφέας προσπαθεί απεγνωσμένα μιλήσει στη Φωτεινή η οποία παραμένει αμετακίνητη και πληγωμένη.

Η Χαρούλα βοηθά τον Ορφέα, στήνοντας σκηνικό συνάντησης με τη Φωτεινή.