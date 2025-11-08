Παλλήνη: Γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της Ομάδας Αλήθειας

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε είσοδο κτηρίου στην Παλλήνη όπου στεγάζονται τα γραφεία της ιστοσελίδας «ellada24.gr».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 7.00 το πρωί σημειώθηκε μικρής ισχύος έκρηξη σε είσοδο κτηρίου στην οδό Υψηλάντου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές φθορές στην είσοδο του κτηρίου. Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν από το σημείο της έκρηξης ένα γκαζάκι και υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υγρό.

Η ανακοίνωση της ΝΔ για το συμβάν

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της ιστοσελίδας ellada24.gr που ανήκει στην «Ομάδα Αλήθειας» και αναμένουμε από όλα τα κόμματα την αυτονόητη και επιβεβλημένη καταδίκη της.

Η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, η ελευθεροτυπία δεν τρομοκρατείται.

Μαρινάκης: “Αλήθεια ενοχλεί”

“Η επίθεση στα γραφεία του Ελλάδα 24 και της Ομάδας Αλήθειας είχε ως στόχο να τους φοβίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συμβεί το εντελώς αντίθετο. Η αλήθεια ενοχλεί. Είμαστε βέβαιοι ότι, για ακόμα μία φορά, η ΕΛΑΣ θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες για να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.