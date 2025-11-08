Βοιωτία: Μυστήριο με το καμένο αυτοκίνητο και την απανθρακωμένη σορό- Τι εξετάζει η αστυνομία

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί τον περασμένο Μάιο από την περιοχή της Γλυφάδας.

Στη φωτογραφία φαίνεται το καμένο αυτοκίνητο, στο πίσω κάθισμα του οποίου βρέθηκε το πτώμα του άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, το έγκλημα φαίνεται να διαπράχθηκε πριν από δύο ημέρες, ωστόσο αποκαλύφθηκε το βράδυ της Παρασκευής (7.11.2025), όταν βοσκός εντόπισε το καμένο όχημα. Μέσα σε αυτό βρισκόταν το θύμα, σε προχωρημένη απανθράκωση και δεμένο με χειροπέδες.

Πυκνό μυστήριο περιβάλλει τη φρικτή δολοφονία ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα μέσα σε καμένο αυτοκίνητο, σε δύσβατη περιοχή στα Σκούρτα Βοιωτίας .

Κάτοικος της περιοχής σημείωσε πως δεν αντελήφθησαν το παραμικρό: «Δεν είδαμε τίποτα αλλά φοβόμαστε είναι μια δύσβατη περιοχή. Εκεί πάει μόνο κάποιος όταν ξέρει την περιοχής».

«Αυτό μπορεί να έχει γίνει βραδινές ώρες γιατί δεν έχουμε δει κάτι σε φωτιά. Υπάρχει φόβος γενικότερα» κατέληξε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ δεν αποκλείεται η δολοφονία του να συνδέεται με τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα το περασμένο Σάββατο (1.11.2025) καθώς οι δυο περιπτώσεις συμπίπτουν χρονικά.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ και το modus operandi ήταν παρόμοιο, καθώς και τα δύο αυτοκίνητα, που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία στην Αράχωβα και σε αυτή στη Βοιωτία, ήταν κλεμμένα από την Αττική, οι δράστες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες, ενώ τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Την ίδια ώρα εξετάζεται το σενάριο να πρόκειται για έναν άνδρα Αλβανικής καταγωγής, οικοδόμος στο επάγγελμα, που πριν από 3 μέρες έφυγε για το σπίτι του στα Βίλια και έκτοτε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Ο άνδρας αυτός δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν τα άτομα που εξαφανίστηκαν από την Αττική τις τελευταίες μέρες προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν τον άνθρωπο που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στη Βοιωτία.