Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας στα Δικαστήρια με μαχαίρια και μεταλλικά αντικείμενα

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όταν άνδρας εντοπίστηκε με οπλισμό κατά τον έλεγχο εισόδου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, από δικαστικό αστυνομικό και αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, στην είσοδο του Μεγάρου, από δικαστικό αστυνομικό βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα μαχαίρι πεταλούδα, ένα μαχαίρι με πλαστική λαβή και δύο μεταλλικά αντικείμενα δαχτυλίδια, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σιδερογροθιά.