Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας στα Δικαστήρια με μαχαίρια και μεταλλικά αντικείμενα

Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας στα Δικαστήρια μ...

Τι αναφέρει η αστυνομία

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όταν άνδρας εντοπίστηκε με οπλισμό κατά τον έλεγχο εισόδου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, από δικαστικό αστυνομικό και αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έλεγχο που του διενεργήθηκε, στην είσοδο του Μεγάρου, από δικαστικό αστυνομικό βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τα εξής: ένα μαχαίρι πεταλούδα, ένα μαχαίρι με πλαστική λαβή και δύο μεταλλικά αντικείμενα δαχτυλίδια, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σιδερογροθιά.

Ειδήσεις Τώρα

O Mάκης Κατσιγιάννης για τον θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη

Βορίζια: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για το αιματηρό επεισόδιο- Σε ξεχωριστά κελιά οι δύο κατηγορούμενοι

Δυτική Αχαΐα: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών μέσα σε Γυμνάσιο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας Αστυνομία

Ειδήσεις