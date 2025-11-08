O Mάκης Κατσιγιάννης για τον θάνατο του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη

Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Μάκης Κατσιγιάννης, αποχαιρετά με ένα συγκινητικό μήνυμα τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αναδεικνύοντας τη συμβολή και την προσφορά του στην κοινωνία.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

«Ένας αληθινός «γκουρού» της πολιτικής, ένας άνθρωπος με ήθος, σοφία και βαθιά αγάπη για τη Νέα Δημοκρατία και την Πάτρα, έφυγε από κοντά μας.

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης υπήρξε πρότυπο προσφοράς και αξιοπρέπειας. Υπηρέτησε την παράταξη, την επιστήμη και την κοινωνία με πίστη, συνέπεια και ανιδιοτέλεια.

Όσοι τον γνωρίσαμε, νιώθουμε ευγνωμοσύνη που πορευτήκαμε δίπλα του. Η απλότητά του, η καλοσύνη του και ο τρόπος που ενέπνεε θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας.

Καλό ταξίδι, πρόεδρε».