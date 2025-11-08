Μεσολόγγι: Οι βροχές έφεραν ξανά πλημμύρες- Τα νερά μπήκαν σε σπίτια- ΦΩΤΟ

Ασταμάτητη παραμένει η έντονη βροχόπτωση στο Μεσολόγγι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της πόλης. Πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, μετατρεπόμενοι σε λίμνες και καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι τα νερά έχουν εισχωρήσει σε σπίτια και αυλές στις οδούς Λεβίδου και Νότη Μπότσαρη, ενώ τα αντλιοστάσια λειτουργούν συνεχώς, χωρίς όμως να καταφέρνουν να αντεπεξέλθουν στον τεράστιο όγκο του νερού.

Οι δημοτικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να υποχωρήσει η κακοκαιρία.