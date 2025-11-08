Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο 15χρονοι για πώληση ναρκωτικών στον μαθητή που κατέρρευσε σε σχολείο- Στο «κάδρο» και οι γονείς τους

Συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν για το περιστατικό με τον μαθητή που κατέρρευσε μέσα στο σχολείο του στην Δυτική Αχαΐα, μετά από χρήση ναρκωτικών. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ίδιος ο 13χρονος, καθώς και δύο 15χρονοι που του είχαν προμηθεύσει την κάνναβη.

Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (07.11.2025) σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, όταν ο 13χρονος μαθητής εντοπίστηκε στο προαύλιο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με σπασμούς και δυσκολία στην αναπνοή. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται με την κατάστασή του να έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για να εντοπίσουν ποιοι προμήθευσαν τα ναρκωτικά στον μαθητή και να διαπιστωθεί αν και άλλοι μαθητές είχαν κάνει χρήση κάνναβης εντός του σχολείου.

Η έρευνα έδειξε ότι ο 13χρονος αγόρασε κάνναβη από δύο 15χρονους μαθητές, αντί 15 ευρώ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο 15χρονους (κατηγορούμενους για διακίνηση) και τον 13χρονο (κατηγορούμενο μόνο για χρήση), καθώς και πέντε γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας.

Σε έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό της πηγής των ναρκωτικών.