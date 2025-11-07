Back to Top
Καλάβρυτα - Κ. Βλασία και Μεσορούγγγι στις ελάχιστες θερμοκρασίες την Παρασκευή

Καλάβρυτα - Κ. Βλασία και Μεσορούγγγι στ...

Δείτε τον πίνακα

Μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν κατά τόπους τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 07/11 στα ηπειρωτικά.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στο Λιβάδι Παρνασσού και ήταν ίση με 3.2˚C.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδήσεις