Πάτρα: Στο Πάνθεον η παιδική παράσταση "Τα Στενά Παπούτσια"

Το Kids Theater παρουσιάζει το πολυαγαπημένο έργο της Ζωρζ Σαρή "Τα Στενά Παπούτσια", σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη. Η παράσταση έχει προγραμματιστεί να παιχθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι στο θέατρο Πάνθεον της Πάτρας (Δημ. Γούναρη 34 και Κανακάρη).

"Τα Στενά Παπούτσια" είναι μια παράσταση – γιορτή της παιδικότητας στο κατώφλι της εφηβίας, όταν κορίτσια και αγόρια πλημμυρίζουν από πρωτόγνωρα συναισθήματα, η φιλία δοκιμάζεται και το μεγάλωμα φαντάζει τόσο συναρπαστικό όσο και δύσκολο.

Η Ζωρζ Σαρή υπήρξε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, με έργα που σημάδεψαν γενιές. Έγραψε ιστορίες που μιλούν με αλήθεια για τη δικαιοσύνη, τη φιλία και τα συναισθήματα.

Με σύγχρονη θεατρική γραφή, μουσική, δράση, χιούμορ και σκηνικά που κεντρίζουν τη φαντασία, η σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη δίνει πνοή σε ένα από τα πιο αγαπημένα διαχρονικά έργα της ελληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους και καλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν την αισιοδοξία του.

Η Ζωρζ Σαρή που ήταν και ηθοποιός είχε γεννηθεί το 1923 και έφυγε από τη ζωή το 2012.