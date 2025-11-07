Πάτρα: Στο Πάνθεον η παιδική παράσταση "Τα Στενά Παπούτσια"

Την Κυριακή 9/11 στις 12 το μεσημέρι - Πρόκειται για έργο της αξέχαστης Ζωρζ Σαρή που έχει ανέβει σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη
Το Kids Theater παρουσιάζει το πολυαγαπημένο έργο της Ζωρζ Σαρή "Τα Στενά Παπούτσια", σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη. Η παράσταση έχει προγραμματιστεί να παιχθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στις 12 το μεσημέρι στο θέατρο Πάνθεον της Πάτρας (Δημ. Γούναρη 34 και Κανακάρη).
"Τα Στενά Παπούτσια" είναι μια παράσταση – γιορτή της παιδικότητας στο κατώφλι της εφηβίας, όταν κορίτσια και αγόρια πλημμυρίζουν από πρωτόγνωρα συναισθήματα, η φιλία δοκιμάζεται και το μεγάλωμα φαντάζει τόσο συναρπαστικό όσο και δύσκολο.
Η Ζωρζ Σαρή υπήρξε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες συγγραφείς παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, με έργα που σημάδεψαν γενιές. Έγραψε ιστορίες που μιλούν με αλήθεια για τη δικαιοσύνη, τη φιλία και τα συναισθήματα.
Με σύγχρονη θεατρική γραφή, μουσική, δράση, χιούμορ και σκηνικά που κεντρίζουν τη φαντασία, η σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη δίνει πνοή σε ένα από τα πιο αγαπημένα διαχρονικά έργα της ελληνικής λογοτεχνίας για παιδιά και εφήβους και καλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν την αισιοδοξία του.
Η Ζωρζ Σαρή που ήταν και ηθοποιός είχε γεννηθεί το 1923 και έφυγε από τη ζωή το 2012.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Αθανασία Καλογιάννη
Θεατρική Διασκευή: Γιάννης Παναγόπουλος
Μουσική και τραγούδια: Σπύρος Λάμπρου και τον κύκλο "Μικρά Παιδιά - Μεγάλα Όνειρα" της Παιδικής Χορωδίας Σπύρου Λάμπρου
Κοστούμια: Χάρης Σουλιώτης
Χορογραφίες: Μάρκος Γιακουμόγλου
Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Μανούσης
Σκηνικά: Kids Theater
Video Art: Νάνσυ Κουρούνη
Μουσική Διδασκαλία: Ιουλία Τζαννετουλάκου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Πέτρος Λιόντας.
Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά) οι: Κορίνα Αλεξανδρίδου, Δέσποινα Αμαράντου, Πέτρος Λιόντας, Νάγη Παρασκευοπούλου, Δημήτρης Νάστος, Μαρία Ντούρου.
Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού.
Προπώληση εισιτηρίων στο more.com προς 12 ευρώ και στο ταμείο του θεάτρου Πάνθεον.
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση φωτογραφίας του Robert McCabe στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
Πάτρα: Στο Φιλολογικό Βραδινό τη Δευτέρα 10/11 καλεσμένος ο νευρολόγος, ψυχίατρος Παναγιώτης Συκιώτης
Πάτρα: Το σαββατοκύριακο 8 και 9/11 η Πέμυ Ζούνη και ο Σταύρος Ζαλμάς στο Πάνθεον
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr