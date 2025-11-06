Πάτρα: Το σαββατοκύριακο 8 και 9/11 η Πέμυ Ζούνη και ο Σταύρος Ζαλμάς στο Πάνθεον

Μετά την εντυπωσιακή πορεία της στην Αθήνα και τη θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, η βραβευμένη στα Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης παράσταση «Φθινοπωρινή Ιστορία» συνεχίζει το ταξίδι της και αυτό το σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025 κάνει μία στάση στην Πάτρα στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη.

Η Πέμη Ζούνη και ο Σταύρος Ζαλμάς, δύο αγαπητοί ηθοποιοί, μαζί, στο σημαντικό και με διεθνή επιτυχία θεατρικό έργο, «Φθινοπωρινή Ιστορία» σε σκηνοθεσία της Βάνας Πεφάνη.

Υπάρχουν τρεις τρόποι ν’ αντιμετωπίσεις το Φθινόπωρο:

1. Να βλέπεις μελαγχολικά τα φύλλα από τα δέντρα να πέφτουν.

2. Να μαζεύεις τα φύλλα που πέφτουν, γιατί ποιον ενδιαφέρουν σήμερα αυτά τα ενοχλητικά ρομαντικά,

και 3. Να φαντάζεσαι ότι τα φύλλα από το έδαφος μπορούν μαγικά να επιστρέψουν στα δέντρα.

Ο Αλεξέι Αρμπούζωφ, ένας άξιος συνεχιστής των σπουδαίων θεατρικών συγγραφέων της Ρωσίας (Γκόγκολ,Γκόργκι, Τσέχωφ), έγραψε την «Φθινοπωρινή Ιστορία» πριν από 50 χρόνια, το 1975. Είναι ένα έργο που μιλά για τη σχέση δυο ανθρώπων. Ο γιατρός Ροντιόν Νικολάγεβιτς και η Λύντια Βασίλιεβνα, πρώην ηθοποιός, συναντιούνται τυχαία σ’ ένα θεραπευτήριο στη Ρίγα. Δεν είναι νέοι, αλλά και ποιος είναι νέος σήμερα; Με απίστευτο χιούμορ, ενσυναίσθηση και συχνά πολλή σκληρότητα, απογυμνώνει τους ήρωες και τους παραδίδει ανυπεράσπιστους σε κοινή θέα.

«Ο Ροντιόν και η Λύντια προσπαθούν να ρίξουν τα τείχη που ο καθένας τους έχει δημιουργήσει γύρω του και να αγγίξουν ειλικρινά ο ένας τον άλλον», γράφει ο μεταφραστής του έργου Ερρίκος Μπελιές.

Το έργο αυτό είχε αφήσει κάποτε εποχή με τους Λαμπέτη και Κατράκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τώρα ανεβαίνει σε μια εκδοχή πιο κοντά στο σήμερα.

«Είσαι γύρω στα τριάντα και βλέπεις τους γονείς σου γέρους; Έφτασες πενήντα και ήδη ονειρεύεσαι να σαπίσεις μπροστά στην τηλεόραση; Φαντάζεσαι ότι θα πάρεις σύνταξη, η ζωή σταματάει και θ’ αρχίσεις τις βόλτες και τους βαρετούς καφέδες με φίλους; Πήρες σύνταξη και κρυφοκοιτάζεις φλάιερ για οίκους ευγηρίας; Όλα είναι αποφασισμένα, προδιαγεγραμμένα και οριοθετημένα; Ε τότε, αυτή η Φθινοπωρινή Ιστορία είναι για σένα. Ναι, για σένα προσωπικά…», αναφέρει η σκηνοθέτις της παράστασης, Βάνα Πεφάνη.

Ο Ροντιόν και η Λύντια θα μπουν μαζί στο μαγικό κόσμο του τσίρκου; Θα χορέψουν κλακέτες στη βροχή; Θα σπάσουν επιτέλους αυτή την ηλίθια ομπρέλα ή θα αποφασίσουν να πετάξουν μαζί της;

Η παράσταση θα παιχθεί στο Πάνθεον το Σάββατο 8-11 στις 18.15 και στις 21.15 & την Κυριακή 9-11 στις 19.00.

Προπώληση εισιτηρίων στο www.more.com & στο ταμείο του Πάνθεον (2610 325 778).

Τα εισιτήρια στην προπώληση κοστίζουν 15 ευρώ.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Πέμη Ζούνη και Σταύρος Ζαλμάς

Τρομπέτα: Στέφανος Δαφνής

Απόδοση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία: Βάνα Πεφάνη

Σκηνικά-κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Αντωνιάδης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Video/Trailer: Νίκος Γιαβρόπουλος

Χορογραφίες: Κυριάκος Κοσμίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ντέπυ Πάγκα

Β' βοηθός σκηνοθέτη: Έλιο-Φοίβος Μπέικο

Γραφιστικός σχεδιασμός: Γιάννης Απέργης

Φωτογράφος: Γιώτα Εφρεμίδου.

Hair design: Κων/νος Σαββάκης

Η περούκα της κ.Ζούνη είναι ευγενική προσφορά perucce.

Επικοινωνία: Kolossaion Productions

Παραγωγή: Theater Art Company.