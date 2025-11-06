Ναυάγιο στην Πύλο: Ποινική δίωξη στον αρχηγό του Λιμενικού

Την ποινική δίωξη του αρχηγού του Λιμενικού Τρύφωνα Κοντιζά για κακουργήματα σχετικά με το ναυάγιο της Πύλου ζήτησε από την Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά η Αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το ethnos.gr, το αναθεωρητικό δικαστήριο με απόφασή του κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα του Ναυτοδικείου, παραγγέλνει την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του αρχηγού του Λιμενικού και τριών κορυφαίων στελεχών του Σώματος, τα οποία την ημέρα του ναυαγίου είχαν επιτελική θέση στο Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης και συμμετείχαν στις συσκέψεις και στις αποφάσεις.

Και οι τέσσερις διώκονται για ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή και για έκθεση κατά συρροή σε κίνδυνο από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης και κατάστασης προσώπων αβοήθητων η οποία προκάλεσε θάνατο.