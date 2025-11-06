Πάτρα: «Ακόμα κι αν υπήρχαν διπλάσιοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης, πάλι θα γέμιζαν»- Ασφυκτικά γεμάτα και τα πάρκινγκ στο κέντρο

Ασφυκτική είναι πλέον η κατάσταση με το παρκάρισμα στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης -δημόσιες αλλά και ιδιωτικές- δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες οδηγών, επαγγελματιών και επισκεπτών.

Το πρωί, μεταξύ 11.00- 13.30, στις λεγόμενες «ώρες αιχμής», η εικόνα είναι αποκαλυπτική καθώς ακόμα και τα ιδιωτικά πάρκινγκ εμφανίζουν πληρότητα.

«Ακόμα κι αν υπήρχαν διπλάσιοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης, πάλι θα γέμιζαν. Η ζήτηση είναι μεγάλη, ειδικά τις πρωινές ώρες», σημειώνει, στο thebest.gr ιδιοκτήτης πάρκινγκ της οδού Μιαούλη.

Οι επαγγελματίες επισημαίνουν, επίσης, ότι δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία η δημιουργία επιπλέον χώρων στάθμευσης στο κέντρο, λόγω πολεοδομικών περιορισμών, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

«Υπάρχουν κάποιες ώρες, που είμαστε γεμάτοι, κυρίως τις πρωινές. Τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά και στο κέντρο δεν υπάρχουν θέσεις παρκαρίσματος, δυσκολεύεται ο πολίτης να βρει και εάν τελικά καταφέρει να βρει» επισημαίνει στο thebest.gr ο Θανάσης Κόλλιας, του Auto Parking Patras, στην οδό Γεροκωστοπούλου.

«Κάποιες ώρες γεμίζουμε, βέβαια ο κόσμος δεν έχει χρήματα και πάρα πολλοί προτιμούν να διπλοπαρκάρουν ή να το πάνε το αυτοκίνητο στο λιμάνι. Αρκετοί είναι από τα γύρω χωριά και ξένοι, οι Πατρινοί πια αποφεύγουν να παίρνουν αυτοκίνητο στο κέντρο για να αποφύγουν την ταλαιπωρία και το βλέπουμε καθημερινά αφού στο κέντρο δεν κυκλοφορεί πια κόσμος. Επίσης, υπάρχουν και αυτοί που ζητούν μια θέση με το μήνα, που το κοστολόγιο είναι μικρότερο» εξηγεί ο Θανάσης Τομαράς, ιδιοκτήτης γκαράζ στην οδό Αράτου.

Οι τιμές, ανάλογα με τις παροχές και τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε ιδιωτικό γκαράζ, κυμαίνονται από 4 έως 7 ευρώ την ώρα.

Το πρόβλημα της στάθμευσης στην Πάτρα έχει εξελιχθεί σε σοβαρό αστικό πρόβλημα, που επηρεάζει την καθημερινότητα, την αγορά και την ποιότητα ζωής στο κέντρο της πόλης, καθώς προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι έμποροι. «Η έλλειψη χώρων στάθμευσης, είναι ένα πρόβλημα που βασανίζει απόλυτα την Πάτρα. Ένα κέντρο, το οποίο είναι μπλοκαρισμένο, είναι αποτρεπτικό για τον καταναλωτή, γιατί δεν θα κάτσει με το ζόρι να βρει θέση πάρκινγκ, θα κουραστεί και θα φύγει. Το κέντρο πρέπει να είναι φιλικά προσβάσιμο στον κόσμο για να μπορέσει να κάνει τα ψώνια του» είπε πρόσφατα στο thebest.gr o πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, Γιώργος Βαγενάς.

Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί αναγκάζονται συχνά να σταθμεύουν σε ακατάλληλα σημεία, μπροστά σε εισόδους ή πάνω σε πεζοδρόμια, προκαλώντας επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα, με τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί να κάνουν λόγο για «απελπιστική κατάσταση». «Οι πελάτες έχουν απογοητευτεί, έφτασαν σε σημείο να κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα και να μην φθάνουν στον προορισμό τους. Τα φυσιολογικά κόμιστρα των 5 ή 6 ευρώ γίνονται 8 και 9 ευρώ με την καθυστέρηση» είχε τονίσει, προ ημερών στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί, Γιώργος Σίδερης.