Πάτρα: Οι εργολάβοι έργων «τρελαίνουν» τους οδηγούς ταξί- «Οι δε πελάτες έφτασαν σε σημείο να κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα»

Την έντονη αγανάκτησή τους εκφράζουν οι οδηγοί ταξί της Πάτρας για το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στους δρόμους της πόλης, το οποίο έχει επιδεινωθεί λόγω των πολλών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι επαγγελματίες οδηγοί κάνουν λόγο για «απελπιστική κατάσταση» και ζητούν απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που γίνονται οι παρεμβάσεις και τη συνολική έλλειψη συντονισμού.

«Το κυκλοφοριακό, σε σχέση και με τα έργα, με τις πολλές εργολαβίες, που είναι σε εξέλιξη, αυτόν τον καιρό στην Πάτρα, μας έχει φέρει σε απελπιστική κατάσταση. Οι δε πελάτες έχουν απογοητευτεί, έφτασαν σε σημείο να κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα και να μην φθάνουν στον προορισμό τους. Μισθωνόμαστε από ένα προάστιο, όπως Ζαρουχλέικα ή Αγυιά, με κατεύθυνση προς το κέντρο και δεν γνωρίζουμε τι θα συναντήσουμε, πόση κίνηση θα συναντήσουμε, ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί, σε ποιους δρόμους θα γίνονται έργα αλλά θα υπάρχει μια λωρίδα κυκλοφορίας όπου στενεύει ο δρόμος και δημιουργείται πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, με το κυκλοφοριακό και με την έλλειψη συντονισμού των εργολάβων» τονίζει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί «Άγιος Χριστόφορος», Γιώργος Σίδερης.

Παράλληλα, ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για το ποιος έχει την ευθύνη του συντονισμού των έργων και ποιος ελέγχει τους εργολάβους: «Ως φορέας, θέλουμε να μάθουμε, γιατί δεν έχουμε καμία ενημέρωση, αν οι εργολάβοι λειτουργούν ανεξέλεγκτα, δηλαδή χωρίς άδεια του Δήμου ή κάποιοι από αυτούς, αδειοδοτούν χωρίς να καταλαβαίνουν και χωρίς να ξέρουν τι ώρες πρέπει να πάνε οι εργολάβοι να δουλέψουν. Καθημερινά, βλέπουμε πράγματα τραγικά. Για παράδειγμα, δεν μπορεί, 10 και 11 το πρωί σε κεντρικούς δρόμους να βάφουν τις διαβάσεις. Αν κάποιος έχει δώσει τέτοια άδεια, τότε δεν είναι πολίτης αυτής της πόλης. Ο Δήμος, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, να προστατέψει τους πολίτες. Πρέπει να μπει μια σειρά στις εργολαβίες. Το τελευταίο τρίμηνο η οδός Ακρωτηρίου έχει σκαφτεί τέσσερις φορές και κανένας δεν παίρνει την ευθύνη. Δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης αλλά και τα προάστια, είναι στο απόλυτο χάος» σημειώνει.

Οι οδηγοί ταξί αναφέρουν επίσης ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ζήτημα ταλαιπωρίας, αλλά έχει και οικονομικές συνέπειες τόσο για τους ίδιους όσο και για τους επιβάτες: «Το ταξί έχει χρονοχρέωση και όταν είμαστε 20 λεπτά μποτιλιαρισμένοι, π.χ. στην Κανακάρη για να βγούμε στη Γούναρη, το κόμιστρο γράφει παραπάνω. Τα φυσιολογικά κόμιστρα των 5 ή 6 ευρώ γίνονται 8 και 9 ευρώ με την καθυστέρηση, και με το δίκιο του, γκρινιάζει ο κόσμος. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα» επισημαίνει ο κ. Σίδερης.

Την ίδια στιγμή, κάνουν λόγο και για προβλήματα στις πιάτσες του κέντρου: «Έχουμε τρεις σταθμούς ταξί, γύρω από το πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και ζητάμε αστυνόμευση γιατί είναι συνέχεια κατειλημμένοι. Ερμού, Κανακάρη και Κολοκοτρώνη πάνε τα οχήματα και παρκάρουν στην πιάτσα. Αυτές οι τρεις έμειναν για να δουλέψουμε, αν φύγουμε και από ‘κει, που θα πάμε;» καταλήγει ο πρόεδρος των ταξιτζήδων.