Πάτρα: Προχωρούν οι εργασίες για το νέο φοιτητικό εστιατόριο- Ξεκινούν οι θεμελιώσεις

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση του νέου μεγάλου φοιτητικού εστιατορίου στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου.

Το έργο, που αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη φοιτητική μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και να παραδοθεί εντός του 2027.

Το νέο εστιατόριο θα κατασκευαστεί σε κατάλληλα επιλεγμένη θέση στο campus και θα διαθέτει τουλάχιστον 650 θέσεις. Το κτίριο θα αναπτύσσεται σε μία κύρια στάθμη, όπου θα βρίσκονται η αίθουσα εστίασης και το μαγειρείο, ενώ στο βόρειο άκρο θα δημιουργηθεί πατάρι, προσφέροντας επιπλέον χώρο και λειτουργικότητα.

«Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος»

«Το έργο υλοποιείται κανονικά. Ο χώρος έχει καθαριστεί πλήρως, έχουν απομακρυνθεί όλα τα παλιά στοιχεία και ξεκινούν οι θεμελιώσεις. Είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος και το νέο εστιατόριο θα παραδοθεί μέσα στο 2027. Την ημέρα που θα κλείσει το παλιό, την επόμενη θα ανοίξει το νέο», αναφέρει στο thebest.gr ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας.

Το νέο συγκρότημα θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές, όπως χώρους πλύσης λαχανικών και φρούτων, καταψύκτη, αποθήκες και γραφεία προσωπικού. Παράλληλα, θα γίνουν εκτεταμένες διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Στη νότια πλευρά του κτιρίου θα δημιουργηθεί πλατεία, ενώ θα υπάρξει πλήρης σύνδεση με τα πρωτεύοντα δίκτυα του Πανεπιστημίου.

Το έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου Πατρών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της καθημερινότητας των φοιτητών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και πλήρως εξοπλισμένου χώρου σίτισης, ικανού να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός πανεπιστημιακού περιβάλλοντος που εξελίσσεται συνεχώς.