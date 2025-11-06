Όλοι μαζί για τον Χριστόφορο – Το 17χρονο αγόρι από το Αγρίνιο χρειάζεται άμεσα ένα αναβατόριο

Ένα νεαρό αγόρι με καταγωγή από το Αγρίνιο, ο Χριστόφορος, δίνει κάθε μέρα τον δικό του αγώνα.

Ο 17χρονος γεννήθηκε με βαριά εγκεφαλική παράλυση και είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι όλη του τη ζωή. Με στήριγμα τους γονείς και τα δύο αδέρφια του παλεύει καθημερινά έχοντας μόνιμα ένα χαμόγελο στα χείλη, όπως λέει η μητέρα του Ασπασία.

Σήμερα, ο Χριστόφορος έχει ανάγκη τη βοήθειά μας. Για να μπορεί να μετακινείται με ασφάλεια στο ίδιο του το σπίτι, χρειάζεται αναβατόριο κάθετης ανύψωσης, μια ειδική κατασκευή που θα του επιτρέψει να μετακινείται από το δωμάτιο του με ασφάλεια.

Η οικογένεια μέσω του praxiagapis.gr ζητά τη δική μας συνδρομή. Το κόστος της εγκατάστασης υπερβαίνει τις οικονομικές δυνατότητες και γι’ αυτό απευθύνουν έκκληση προς τους συμπολίτες που επιθυμούν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνήσει με το Πράξη Αγάπης – Act of Kidness και να αναζητήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει τον Χριστόφορο.





Πληροφορίες Εκστρατείας

Ο Χριστόφορος ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον κόσμο, αφού υπέστη εγκεφαλική παράλυση λόγω επιπλοκών κατά τη διάρκεια της γέννησής του. Το 17χρονο σήμερα παλικάρι δεν κατάφερε ποτέ να μιλήσει ή να περπατήσει, ενώ σιτίζεται ακόμη μέσω γαστροστομίας.

Η μεταφορά του εκτός σπιτιού αποτελεί τεράστια πρόκληση, αφού η οικογένεια διαμένει σε πολυκατοικία χωρίς ασανσέρ, και οι φροντιστές του πρέπει να τον μεταφέρουν από τις σκάλες, πράγμα το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο. Η ανάγκη εγκατάστασης ενός ειδικού ανελκυστήρα κάθετης ανύψωσης κρίνεται πλέον άμεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνετη και ασφαλής μετακίνησή του.

Η ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία με το κατάστημα κατασκευής αναβατορίων, και η οικογένεια πληροί τα κριτήρια για την επιδότηση εγκατάστασης ανελκυστήρα. Ωστόσο, το κόστος συμμετοχής παραμένει αρκετά υψηλό και δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί χωρίς τη βοήθειά μας.



Όλα αυτά τα χρόνια, η οικογένεια του Χριστόφορου κάνει ό, τι περνά απ’ το χέρι της για να του προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σήμερα όμως χρειάζεται τη στήριξή μας.

πηγή agriniopress.gr