Χαλκίδα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήραν οι οκτώ συλληφθέντες

Ολοκληρώθηκαν, το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11), οι απολογίες των οκτώ συλληφθέντων για τη συμπλοκή και τη δολοφονία του 20χρονου στην οδό Ληλαντίων, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και για το άρθρο που αφορά στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις.





