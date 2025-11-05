Χαλκίδα: Προθεσμία για την Παρασκευή πήραν οι οκτώ συλληφθέντες

Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν οι οκτώ συλληφθέντες για την αιματηρή επίθεση στη Χαλκίδα
Ολοκληρώθηκαν, το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11), οι απολογίες των οκτώ συλληφθέντων για τη συμπλοκή και τη δολοφονία του 20χρονου στην οδό Ληλαντίων, στη Χαλκίδα.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, απόπειρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία και για το άρθρο που αφορά στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις.
Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής
Υπενθυμίζεται πως, η φονική συμπλοκή ξεκίνησε όταν δύο ομάδες οπαδών, που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, συναντήθηκαν τυχαία κοντά στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Οι επιβάτες του ενός οχήματος φέρονται να περίμεναν τους άλλους σε μικρή απόσταση και στη συνέχεια να τους καταδίωξαν, μέχρι το πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου ξέσπασε η άγρια επίθεση.
Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άτυχος νεαρός δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι από μέλος της αντίπαλης ομάδας. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, ωστόσο ο νεαρός υπέκυψε στα βαριά τραύματά του.
Οι αστυνομικοί αφού εντόπισαν, κατέσχεσαν τα δύο οχήματα των εμπλεκομένων, ενώ σε κοντινό χωράφι βρέθηκε ένα στυλιάρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή και πετάχτηκε μετά το φονικό.
