Δολοφονία Χαλκίδα: Σε εξέλιξη η προανάκριση για τους συλληφθέντες

Ο φανατισμός και το τυφλό οπαδικό μίσος οδήγησαν για άλλη μια φορά στη δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού.

Ο νεαρός φίλαθλος έπεσε νεκρός έπειτα από συμπλοκή με οπαδούς αντίπαλης ομάδας το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Οι δύο ομάδες των νεαρών, τέσσερις και τέσσερις, που επέβαιναν σε δυο οχήματα, φαίνεται πως ξεκίνησαν από την Αρτάκη. Κατέληξαν στη Χαλκίδα, όπου οι νεαροί συνεπλάκησαν. Βγήκαν μαχαίρια. Ο 20χρονος τραυματίστηκε βαριά. Φίλοι τον μετάφεραν και τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Περίπου μια ώρα μετά εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία άλλοι δυο τραυματίες από μαχαιριές, οπαδοί αντίπαλων ομάδων και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr οιαστυνομικοί μέσα σε λίγη ώρα προσήγαγαν και τα υπόλοιπα πέντε άτομα που πήραν μέρος στη φονική συμπλοκή. Μόνο ένας 19χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές για οπαδική βία το 2023.

Ενώ ήταν 17 ετών είχε πάρει μέρος στα επεισόδια έξω από το κλειστό στο Ρέντη, που είχαν κατάληξη τη δολοφονία από ναυτική φωτοβολίδα του αρχιφύλακα των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη.

Μετά τις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών, ο ανήλικος είχε επιστρέψει μαζί με τους υπόλοιπους χούλιγκαν στο κλειστό γυμναστήριο, έβγαλε και πέταξε τα ρούχα που φορούσε, για να μην συλληφθεί. Είχε προσαχθεί μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στη ΓΑΔΑ, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.



Οι γονείς του Άλκη Καμπανού, του 19χρονου που το 2022 είχε πέσει θύμα τυφλής δολοφονικής επίθεσης από οπαδούς αντίπαλης ομάδας στη Θεσσαλονίκη, μίλησαν για τον κύκλο της βίας που δεν λέει να σταματήσει.

«Με συγκλόνισε, είχα πει ο Αλκης να είναι ο τελευταίος αλλά είχαμε… Σαν να μην έχουμε καταλάβει κάτι ακόμη, υπάρχει πολύ δρόμος», είπε ο πατέρας του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός.

Στη Χαλκίδα έσπευσε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας, που ερευνά το ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στη συμπλοκή.

Δεν βρέθηκαν τα μαχαίρια και τα άλλα αιχμηρά αντικείμενα της συμπλοκής

Σε εξέλιξη βρίσκεται το στάδιο της προανάκρισης για τους έξι από τους εφτά συλληφθέντες, καθώς ο έβδομος κρατείται στο νοσοκομείο φρουρούμενος.

Την Τετάρτη αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα τα μαχαίρια από την αιματηρή επίθεση, παρά μόνο ένα στειλιάρι.

Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.