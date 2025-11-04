Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 26 νεκροί από τον τυφώνα «Καλμάγκι»

Συγκλονιστικά βίντεο από τις πλημμύρες

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 400.000 έχουν εκτοπισθεί στις Φιλιππίνες εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας. Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού (κεντρικές Φιλιππίνες) έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"> HORRIFIC flooding across Cebu, Philippines after Typhoon Kalmaegi (TinoPH).<br><br>Homes gone. Streets underwater. Families displaced. <br><br>This. Is. Not. Normal.<br><br>Warmer oceans = stronger storms<br>Climate change = worse flooding<br><br>What we’re seeing in Cebu is part of a growing global… <a href="https://t.co/9fAM2daPBV">pic.twitter.com/9fAM2daPBV</a></p>— Volcaholic (@volcaholic1) <a href="https://twitter.com/volcaholic1/status/1985667003265294605?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μόνο στο Τσεμπού, 21 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, δήλωσε τηλεφωνικά ο Ραφαελίτο Αλεξάντρο, υποδιευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Ο προσωρινός απολογισμός είναι 26 νεκροί, «οι περισσότεροι από πνιγμό», πρόσθεσε.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Shipping containers and vehicles swept away by massive floodwaters caused by Typhoon Kalmaegi (Tino) in Mandaue City, Cebu, Philippines <br><br>Credit: Ellen May Miguel Gungob <a href="https://t.co/RWJ7RUN9Yi">pic.twitter.com/RWJ7RUN9Yi</a></p>— Disaster News (@Top_Disaster) <a href="https://twitter.com/Top_Disaster/status/1985644568013128035?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε μήνυμά της στο Facebook, η επαρχιακή κυβερνήτης Πάμελα Μπαρικουάτρο χαρακτήρισε την κατάσταση «αληθινά χωρίς προηγούμενο»: «Οι πλημμύρες είναι απλούστατα καταστροφικές». Στο νησί Μιντανάο, το οποίο έχει επίσης πληγεί, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αποστολής «υποστήριξης των επιχειρήσεων διάσωσης», συνετρίβη σήμερα, ανακοίνωσε ο στρατός, χωρίς να κάνει λόγο στο στάδιο αυτό για επιζώντες.