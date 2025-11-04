Φιλιππίνες: Ο τυφώνας Καλμάγκι προκαλεί φονικές πλημμύρες και καταστροφές

Υπό καταρρακτώδεις βροχές και ανέμους που ξεπερνούσαν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, το κέντρο των Φιλιππίνων βυθίστηκε την Τρίτη στο χάος, καθώς ο τυφώνας Καλμάγκι σάρωσε το αρχιπέλαγος.

Σκηνές πανικού σημειώθηκαν σε πολλές επαρχίες στις Φιλιππίνες, όπως στη Σεμπού, όπου κάτοικοι εγκλωβίστηκαν από την ξαφνική άνοδο των υδάτων και ανέβηκαν στις στέγες για να σωθούν από τις φονικές πλημμύρες, ενώ οχήματα παρασύρονταν από τα νερά στους δρόμους εξ αιτίας του τυφώνα.

«Το νερό ανέβηκε τόσο γρήγορα, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα δεν μπορούσαμε να βγούμε», δήλωσε ο 28χρονος Ντον ντελ Ροσάριο, που αναγκάστηκε να καταφύγει με την οικογένειά του στον πάνω όροφο του κτιρίου όπου διαμένει.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: ένας ηλικιωμένος πνίγηκε στην επαρχία Λέιτε, ενώ ένα άλλο άτομο σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω του στην επαρχία Μποχόλ. Πάνω από 387.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν επειγόντως από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία του κυκλώνα, του οποίου οι ριπές έφτασαν έως και τα 205 χλμ./ώρα κατά την είσοδό του στο αρχιπέλαγος, στην επαρχία Ντινάγκατ.