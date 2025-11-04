Πέθανε ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ο Ντικ Τσέινι, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλευρό του Τζορτζ Μπους για δύο θητείες μεταξύ 2001 και 2009.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ άφησε την τελευταία του πνοή αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/11), έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Λιν, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 61 χρόνια, καθώς και τις δύο του κόρες, Λιζ και Μέρι.

«Η αγαπημένη του σύζυγος των 61 ετών, Λιν, οι κόρες του, Λιζ και Μέρι, και άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στο πλευρό του όταν έφυγε από τη ζωή», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της. «Ο πρώην Αντιπρόεδρος πέθανε λόγω επιπλοκών από πνευμονία και καρδιοαγγειακή νόσο», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Η πολιτική του καριέρα



Άρχισε την πολιτική σταδιοδρομία του ως οικότροφος για τον Γερουσιαστή Ουίλλιαμ Α. Στέιγκερ, προετοιμάζοντας την πορεία του για τον Λευκό Οίκο κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Τζέραλντ Φορντ όπου εκεί υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Επικεφαλής του Επιτελείου του Λευκού Οίκου (1974-1975), και ως 7ος Επικεφαλής του Επιτελείου του Λευκού Οίκου (1975-1977).

Το 1978, ο Τσέινι εκλέχτηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την μονοεδρική περιφέρεια του Ουαϊόμινγκ και επανεκλέχτηκε στο αξίωμα πέντε φορές (1980-1988). Διατέλεσε Επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής Διάσκεψης στην Βουλή των Αντιπροσώπων (1987-1989), καθώς και Υφηγητής της Μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων (Ιανουάριος-Μάρτιος 1989). Παρέμεινε έως το 1989.

Τον Ιανουάριο του 1989, ο Τσέινι διορίστηκε από τον Τζορτζ Χ.Ο. Μπους, 17ος Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, θέση που διατήρησε έως την λήξη της θητείας του Μπους τον Ιανουάριο του 1993. Κατά την διάρκειά της επιτήρησε και επηρέασε μεταξύ άλλων την επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου το 1991.