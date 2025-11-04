ΕΛΤΑ: Προς παραίτηση ο CEO - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Αναταράξεις σε πολλά επίπεδα έχει προκαλέσει ο σχεδιασμός για λουκέτα σε πάνω από 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο, το ζήτημα των ΕΛΤΑ τέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά τις χθεσινές εξελίξεις και την αντίδραση αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Για το θέμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην σύσκεψη συμμετέχουν υπουργοί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι στην τηλεδιάσκεψη της προηγούμενης ημέρας αρκετοί βουλευτές είχαν ζητήσει την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα. Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν πληροφορίες ότι ο κ. Σκλήκας έχει θέσει την παραίτησή του στη διάθεση του Υπερταμείου, στο οποίο υπάγονται τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένονται αποφάσεις για το ζήτημα, το πλαίσιο των οποίων θα θέσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ότι για περίπου 4,5 ώρες χθες το απόγευμα, από τις 18:30 έως τις 23:00, δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξέσπασαν στον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας, ζητώντας του να πάρει πίσω τον σχεδιασμό για κλείσιμο 204 καταστημάτων, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που του ζήτησαν ευθέως να παραιτηθεί.

Όλα τα παραπάνω θα τέθηκαν επί τάπητος στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου. Σημειωτέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα επισκεφθεί την Κομοτηνή, όπως αρχικά προγραμματιζόταν για σήμερα.

Tην ατάκα της χθεσινής βραδιάς είπε από νωρίς ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος παρατήρησε ότι στην περίπτωση των ΕΛΤΑ ισχύει η ρήση «ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος». «Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες», συμπλήρωσε για να καταδείξει το έλλειμμα ενημέρωσης που είχαν οι βουλευτές, οι οποίοι το έμαθαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή.

Πάνω από 40 γαλάζιοι βουλευτές πήραν τον λόγο σε μια θυελλώδη εσωκομματική διαδικασία υπό τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νότη Μηταράκη.