Ξάνθη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από έκρηξη φούρνου

Tραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου
Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας (03.11.2025) στην Ξάνθη από έκρηξη φούρνου σε επιχείρηση
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας xanthinews.gr, ένας 60χρονος άνδρας έχασε την ζωή του, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε φούρνο συσκευαστηρίου, την στιγμή που εκτελούσε εργασίες συντήρησης.
Η ισχυρή έκρηξη εκτόξευσε την πόρτα του φούρνου, η οποία χτύπησε με δύναμη τον άτυχο εργαζόμενο στο στήθος, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Άλλος ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.
