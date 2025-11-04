Η Ιζαμπέλ Ιπέρ με τη στόφα της μεγάλης ηθοποιού τιμά το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δεν απαντούσε στον διευθυντή προγράμματος του φεστιβάλ Γιώργο Κρασσακόπουλου και στους δημοσιογράφους με μακρόσυρτες απαντήσεις αλλά ήξερε κάθε φορά να υπογραμμίζει καίρια αυτό που ήθελε και άξιζε να πει.

Mε τη φινέτσα της γαλλικής της καταγωγής, τη στόφα της μεγάλης ηθοποιού, μιας από τις μεγαλύτερες που έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε στη μεγάλη οθόνη, με τη σιγουριά της καλλιτέχνιδας που έχει επίγνωση της αξίας της και δεν έχει ανάγκη να εξηγεί με λεπτομέρειες όσα ο φίλος του κινηματογράφου μπορεί να προσεγγίσει μέσα από τις ταινίες της αλλά και με την ιδιότητα ενός σκεπτόμενου πολιτικού όντος που ζει και αρθρώνει λίγο στη σύγχρονη πραγματικότητα, η Ιζαμπέλ Ιπέρ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Τζον Κασσαβέτης, με αφορμή την τιμητική διάκριση για την καριέρα της από το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αλλά και το μεγάλο αφιέρωμα του φεστιβάλ σε αυτή. Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δεν απαντούσε στον διευθυντή προγράμματος του φεστιβάλ Γιώργο Κρασσακόπουλου και στους δημοσιογράφους με μακρόσυρτες απαντήσεις αλλά ήξερε κάθε φορά να υπογραμμίζει καίρια αυτό που ήθελε και άξιζε να πει. Στη Θεσσαλονίκη άλλωστε η Ιπέρ βρίσκεται για να βραβευτεί για το σύνολο του έργου της, για να δώσει ένα masterclass για τις διαφορές της υποκριτικής τέχνης στο θέατρο και στον κινηματογράφο με συντονίστρια τη συγγραφέα Έρση Σωτηροπούλου αλλά και με αφορμή το μεγάλο αφιέρωμα του φεστιβάλ με την προβολή 15 ταινιών από την ογκώδη φιλμογραφία της -ξεπερνά τις 100 ταινίες- που παίζει και που επέλεξε η ίδια. Ανάμεσα σε αυτές το κοινό του φεστιβάλ μπορεί να απολαύσει ή να ξαναδεί τις ταινίες: «Η Πύλη της Δύσης» του Μάικλ Τσιμίνο, το «Amateur» του Χαλ Χάρτλεϊ, η «Τελετή» του Κλοντ Σαμπρόλ, η «Δασκάλα του Πιάνου» του Μίκαελ Χάνεκε, αλλά και η πιο πρόσφατη ταινία της, το «Η Πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο» του Τιερί Κλιφά, παραγωγής 2025. Σχετικά με την επιλογή αυτή των ταινιών από την ίδια τη χαρακτήρισε μια καλή επισκόπηση, η οποία περιέχει πολλούς διεθνείς σκηνοθέτες, ενώ θα μπορούσαν στη θέση αυτών των ταινιών να βρίσκονται και άλλες. Μιλώντας για την παλαιότερη ταινία του αφιερώματος, την «Πύλη της Δύσης» (1980) του Μάικλ Τσιμίνο, η Ιζαμπέλ Ιπέρ αναφέρθηκε στα φανταστικά γυρίσματα για επτά μήνες στην Μοντάνα των ΗΠΑ και τη χαρακτήρισε ταινία που ήταν ταυτόχρονα επιτυχία και αποτυχία, μια σκληρή προσωπική, πολιτική ταινία, μια ταινία δημιουργού που σήμερα θα είχε καλύτερη αποδοχή.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, γνωστή μέσα από σπυδαίες συνεργασίες με σκηνοθέτες πρώτης κλάσης από τον Κλοντ Σαμπρόλ έως το Μίκαελ Χάνεκε και από τον Μπερνάρντ Ταβερνιέ, τον Μορίς Πιαλά και τον Ζαν Λικ Γκοντάρ έως τον Πολ Βερχόφεν, τόνισε τις συνεργασίες αυτές λέγοντας: «Οι ταινίες που έχω γυρίσει με κάνουν να αισθάνομαι ολοκληρωμένη. Με κάνουν επίσης να αισθάνομαι πολύ προνομιούχα, για τις ευκαιρίες που είχα να ενσαρκώσω όλους αυτούς τους ρόλους και να δουλέψω με όλους αυτούς τους σπουδαίους δημιουργούς». Σχετικά με την αποτυχία κάποιας ταινίας, δήλωσε πως είναι φυσικό να επηρεάζεται αφού στόχος είναι η όσο μεγαλύτερη αποδοχή του κόσμου αλλά μόνο με την ιδιότητα της ηθοποιού δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το βάρος της αποτυχίας μιας ταινίας. Όσο για το τι κρατά από κάθε ρόλο, η Ιπέρ είπε ότι η κινηματογραφική δημιουργία έχει να κάνει με το παρόν, το οποίο ξεχνιέται αυτομάτως. «Το λεπτό που καταθέτεις την ερμηνεία έχει ήδη συντελεστεί και ανήκει στο παρελθόν», επισήμανε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας για τους ρόλους που έχει ερμηνεύσει ανέφερε: «Δεν πιστεύω πως οι ρόλοι που αναλαμβάνω είναι απαιτητικοί. Οι χαρακτήρες που ενσαρκώνω περιλαμβάνουν σύνθετες πτυχές και αμφιλεγόμενα σημεία. Δεν πιστεύω όμως πως οι συγκεκριμένες ιδιότητες τους κάνουν αντιπαθητικούς. Ίσως κάποτε το σινεμά είχε σαφείς διαχωρισμούς ανάμεσα στο καλό και το κακό, αλλά πλέον αυτά τα σύνορα έχουν αρχίσει να θολώνουν και είναι πιο δυσδιάκριτα». Η Γαλλίδα σταρ τόνισε ότι της άρεσε και της αρέσει να κάνει ταινίες στο εξωτερικό, μακριά από τη Γαλλία. Ανέφερε ως παραδείγματα την ταινία «Οι κληρονόμοι» (1980) της Μάρτα Μέσαρος από την Ουγγαρία, ταινίες στην Ασία με τον Χονγκ Σανγκ-σου αλλά και με τον Μπριγιάντε Μεντόζα, καθώς και την ταινία «Μεταναστεύσεις» (1989) του Αλεξάνταρ Πέτροβιτς, μια ταινία εντυπωσιακή, με υψηλής ποιότητας παραγωγή και ισχυρό μήνυμα. Ωστόσο δεν έκρυψε ότι θα ήθελε πολύ να είχε παίξει σε ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ και ειδικά στο «Vertigo» («Δεσμώτη του Ιλλίγγου»), αλλά δεν ξέρει πόσο ξανθιά ήταν για αυτόν.