Έξι υποψήφιοι για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών

Έξι δικηγόροι διεκδικούν την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου, για την ανάδειξη της νέας διοίκησης.

Η προθεσμία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων έληξε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ενώ η επίσημη ανακήρυξη των υποψηφίων έγινε προχθές από τον Σύλλογο.

Υποψήφιοι για την προεδρία του ΔΣΠ (με αλφαβητική σειρά) είναι οι:

Ασπρούλιας Παναγιώτης του Βασιλείου, Γαβριηλόπουλος Αθανάσιος του Μιχαήλ, Μεταξάς Παναγιώτης του Αποστόλου, Ντερέκης Πέτρος του Στεργίου, Παπαναγιωτάκης Θεοφάνης του Σαράντου και Ρουμελιώτης Αιμιλιανός του Χρήστου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες συμμετέχουν οι:

Αγραπίδη Μαργαρίτα, Βαβαρούτας Σωτήριος, Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Γριμάνης Τιμολέων, Διαμαντοπούλου Ελένη-Μαρία, Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Καπάτου Χρυσούλα, Κολλιόπουλος Παναγιώτης, Κοτσίρη Αργυρή, Κουνινιώτη-Χρύσανθου Δήμητρα, Κυριαζής Απόστολος, Κωστάκος Κωνσταντίνος, Λεκέας Γεώργιος, Μαντζαβάς Γεώργιος, Νέγκα Μαριάνθη, Νίγδελη Αικατερίνη, Ξυδία Αγγελική, Παπανικολάου Ξανθίππη, Πεγλερίδης Δημήτριος, Σιμωτάς Αθανάσιος, Σκουτέρη Αλεξάνδρα, Στεργιόπουλος Δημήτριος, Στέφου Μαρία, Τσεκούρας Ανδρέας, Τσούκαλης Κωνσταντίνος και Φλογεράς Αλέξιος.