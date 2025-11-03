Αναφορά κατέθεσε η Σία Αναγνωστοπούλου για τον Οδοντωτό στον Υπουργό Μεταφορών Χρίστο Δήμα

Η βουλευτής Αχαΐας, της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ως αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα την υπ’ αριθ. 157/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας καθώς και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, με τα οποία εκφράζεται η έντονη ανησυχία των τοπικών κοινωνιών για το μέλλον του Ιστορικού Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτού–Καλαβρύτων.

Οι δύο Δημοτικές Αρχές ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας της γραμμής, επισημαίνοντας ότι η πιθανή περιστολή δρομολογίων θα έχει σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και τουριστικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.

Μεταξύ άλλων, ζητούν:

Μη περιστολή και αύξηση των δρομολογίων, ώστε να καλύπτεται πλήρως η επιβατική ζήτηση,

Ολοκληρωμένη συντήρηση τροχαίου υλικού και έργων υποδομής,

Πλήρη στελέχωση του μηχανοστασίου στο Διακοπτό,

Ασφαλή φύλαξη των παλαιών συρμών,

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και τους εμπλεκόμενους φορείς για σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων.

Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος αποτελεί μοναδικό τεχνικό και πολιτιστικό μνημείο της χώρας, κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της Αχαΐας, και η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει τη βιώσιμη και ασφαλή λειτουργία του, ως στοιχείο που ενισχύει την τοπική ανάπτυξη και τον ποιοτικό τουρισμό.

Η στήριξη του Οδοντωτού δεν είναι απλώς ζήτημα συγκοινωνιακό – είναι υπόθεση σεβασμού στην ιστορική μνήμη, στην περιφερειακή ισότητα και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η κ. Σία Αναγνωστοπούλου ζητά την άμεση εξέταση της Αναφοράς, καθώς και την απάντηση και ενημέρωση για τις ενέργειες που θα υπάρξουν. Αυτό που ζητούν οι Δήμοι και η κ. Αναγνωστοπούλου ως επείγον μέτρο, είναι μία συντονισμένη πρωτοβουλία κυβέρνησης και Hellenic Train για την αποκατάσταση του κύρους της γραμμής και την εκπόνηση στρατηγικής προβολής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.