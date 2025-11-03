Πάτρα: Διαμαρτυρία την Τρίτη το πρωί στο κατάστημα των ΕΛΤΑ της οδού Ανθείας

Ο Δήμος Πατρών απαιτεί την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο των δύο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, στην οδό Ανθείας και στα Βραχνέικα, και καλεί σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 4 Νοέμβρη, στις 9 το πρωί, έξω από το κατάστημα της Ανθείας.

Ζητείται να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα και να στελεχωθούν πλήρως με ευθύνη του κράτους, χωρίς απολύσεις ή μετακινήσεις εργαζομένων.

Η ανακοίνωση

Να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα των ΕΛΤΑ στο Νότιο Διαμέρισμα και στα Βραχνέικα και να στελεχώθουν πλήρως με ευθύνη του κράτους.

Την ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο των δύο καταστημάτων των ΕΛΤΑ (Οδός Ανθείας και Βραχνέικα) απαιτεί η Δημοτική Αρχή της Πάτρας στην αυριανή (Τρίτη 4 Νοέμβρη) παράσταση διαμαρτυρίας στις 9 το πρωί, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ της οδού Ανθείας, που εξυπηρετεί πλήθος δημοτών.

Η εξυπηρέτηση του λαού δεν γίνεται να έχει ως κριτήριο την κερδοφορία της εκάστοτε επιχείρησης. Να μην απολυθεί και να μη μετακινηθεί κανένας εργαζόμενος, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα.