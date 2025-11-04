Η Namaste επέστρεψε στη Μαιζώνος και μας θυμίζει τι σημαίνει “conscious style”

Η Πάτρα ξαναβρίσκει έναν από τους πιο αγαπημένους fashion προορισμούς της:

το κατάστημα της Namaste άνοιξε ξανά τις πόρτες του στη Μαιζώνος και μας καλεί να ζήσουμε ξανά την αίσθηση της κομψότητας μέσα από τη δική του, ήρεμη και ουσιαστική ματιά στη μόδα.

Το κατάστημα έχει ανανεωθεί, διατηρώντας όμως τη χαρακτηριστική του ατμόσφαιρα – ένα ήρεμο, φωτεινό σημείο στο κέντρο της πόλης, με φυσικά υλικά, ζεστές αποχρώσεις και μια ενέργεια που σε κάνει να θες να μείνεις λίγο παραπάνω.



Ο χειμώνας της Namaste: cozy, minimal, αληθινός

Η χειμερινή συλλογή 2025 κινείται ανάμεσα στο urban και το effortless. Oversized παλτά με χαρακτήρα, minimal πλεκτά, fluid φορέματα, και relaxed silhouettes που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ.

Οι αποχρώσεις παραμένουν γήινες και ήσυχες – μπεζ, καμηλό, γκρι, πράσινο του δάσους – ενώ τα υφάσματα φέρουν τη γνωστή σφραγίδα ποιότητας του brand που αγκαλιάζουν το σώμα.



Περισσότερο από ρούχα — μια στάση ζωής

Η Namaste δεν είναι απλώς ένα brand· είναι φιλοσοφία. Μιλά για άνεση με συνείδηση, για στυλ που δεν κραυγάζει αλλά αποπνέει σιγουριά. Κάθε κομμάτι δημιουργείται με σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο - και αυτό είναι που κάνει το brand να ξεχωρίζει.

Η νέα σεζόν με τη συλλογή Minimal Twist έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η ομορφιά βρίσκεται στη σύνδεση με τον εαυτό μας.

Επωφεληθείτε έκπτωση 20%* για αγορές άνω των 70€, αποκλειστικά στο κατάστημα της Namaste στην Πάτρα (Μαιζωνος 59).

*Εξαιρούνται οι κώδικοι που είναι ήδη σε προσφορά.