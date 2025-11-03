Πάτρα: Συλλαλητήριο την Πέμπτη από την Ένωση Γονέων

Σε νέα κινητοποίηση προχωρά η Ένωση Γονέων Πάτρας, καλώντας τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 2025, στις 10:30 το πρωί, στην Πλατεία Γεωργίου.

Η Ένωση χαρακτηρίζει τη φετινή σχολική χρονιά «τη χειρότερη των τελευταίων ετών» και καταγγέλλει σωρεία προβλημάτων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από την έλλειψη εκπαιδευτικών έως τις ελλείψεις σε υποδομές και σχολικά κτίρια.

Στην ανακοίνωσή της, τονίζεται πως παραμένουν κενά σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, γεγονός που οδηγεί σε χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες. Παράλληλα, γίνεται λόγος για «κόφτες» και κληρώσεις στο Ολοήμερο, προσπάθειες συγχώνευσης τμημάτων και τμήματα με 25 και πλέον μαθητές.

Η Ένωση επισημαίνει ακόμη τα σοβαρά προβλήματα στις σχολικές εγκαταστάσεις, σημειώνοντας ότι «οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου και του 10ου ΓΕΛ στεγάζονται σε κοντέινερ», ενώ πολλά σχολεία της Πάτρας λειτουργούν σε ακατάλληλους χώρους, χωρίς συντήρηση και επαρκή αντισεισμικό έλεγχο.

Μεταξύ των αιτημάτων που προβάλλονται είναι:

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των κενών.

Σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, με ελέγχους στατικής και σεισμικής επάρκειας και κρατική χρηματοδότηση για νέες σχολικές μονάδες.

Επαρκής κρατική χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και καθολική εφαρμογή του προγράμματος σχολικών γευμάτων.

Μόνιμοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε κάθε σχολείο.

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη (έως 15 στο Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, έως 20 στις υπόλοιπες).

Καμία σκέψη για «τριπλές πανελλαδικές» στο Λύκειο και κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Η Ένωση καλεί τους γονείς να δώσουν δυναμικό «παρών» στο συλλαλητήριο, «δίπλα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς τους», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «για το σχολείο που αξίζουν και έχουν ανάγκη τα παιδιά μας».