Λάρισα: Γυναίκα έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο και τραυματίστηκε

Μια 32χρονη γυναίκα έζησε τον απόλυτο εφιάλτη το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν ο ανελκυστήρας στον οποίο επέβαινε κατέρρευσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο.

Η κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά, υποφέροντας από κάταγμα στο γόνατό της. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία στις παλιές Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλη, όπου είχε πάει για να επισκεφτεί φίλους.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και δίνει μάχη για να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση, η οποία όμως ενδέχεται να χρειαστεί για να αποκατασταθεί το σοβαρό κάταγμα, όπως θα αποφασίσει ο θεράπων γιατρός τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η ίδια και η οικογένειά της περιμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με τα ευρήματα και την κατάσταση του τραυματισμού της, δεν αποκλείεται να κινηθούν νομικά.