Λάρισα: Γυναίκα έπεσε με το ασανσέρ από τον 3ο όροφο και τραυματίστηκε

Σοβαρό τραυματισμό στο γόνατό της υπέστη γυναίκα σε περιοχή της Λάρισας, που ήταν μέσα σε ασανσέρ και έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας
Μια 32χρονη γυναίκα έζησε τον απόλυτο εφιάλτη το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν ο ανελκυστήρας στον οποίο επέβαινε κατέρρευσε ξαφνικά από τον 3ο όροφο.
Η κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά, υποφέροντας από κάταγμα στο γόνατό της. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία στις παλιές Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλη, όπου είχε πάει για να επισκεφτεί φίλους.
Η 32χρονη μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και δίνει μάχη για να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση, η οποία όμως ενδέχεται να χρειαστεί για να αποκατασταθεί το σοβαρό κάταγμα, όπως θα αποφασίσει ο θεράπων γιατρός τις επόμενες ημέρες.
Παράλληλα, η ίδια και η οικογένειά της περιμένουν την επίσημη έκθεση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ανάλογα με τα ευρήματα και την κατάσταση του τραυματισμού της, δεν αποκλείεται να κινηθούν νομικά.
