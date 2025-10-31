Αποκαλύψεις για τον Άντριου: Έφερε 40 ιερόδουλες στο ξενοδοχείο

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ «δεν έχει ηθικά όρια» και εκμεταλλεύτηκε τον ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος για να «βάλει λεφτά στην τσέπη» και να κυνηγήσει γυναίκες, δήλωσε ο ιστορικός Άντριου Λάουνι σε ένα νέο podcast της Daily Mail, το περιεχόμενο του οποίου δημοσιεύτηκε στο σάιτ της εφημερίδας.

Μιλώντας στο «Deep Dive: The Fall of the House of York», ο Λάουνι ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που χρηματοδοτήθηκε από τους φορολογούμενους στην Ταϊλάνδη, ο ατιμασμένος πρώην πρίγκιπας έφερε 40 ιερόδουλες στο πεντάστερο ξενοδοχείο του σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Ο Λάουνι είναι συγγραφέας της, μη εξουσιοδοτημένης, βιογραφίας με τίτλο«The Rise and Fall of the House of York», η οποία καταγράφει τη θεαματική πτώση του Άντριου.

Είπε στην αρθρογράφο της Daily Mail, Σάρα Βάιν, ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τον συμβούλεψε να μην δώσει στον Άντριου το ρόλο του εμπορικού απεσταλμένου το 2001, προειδοποιώντας τον ότι θα «κυνηγούσε γυναίκες και ότι θα έπαιζε γκολφ».

Ο Λάουνι ισχυρίζεται ότι ο νυν βασιλιάς παραγκωνίστηκε από τον τότε πρωθυπουργό Σερ Τόνι Μπλερ και τον σύμμαχό του Πίτερ Μάντελσον. Έτσι, εν μέσω αυτού που ο Λάουνι περιγράφει ως «κρίση μέσης ηλικίας», ο Άντριου ξεκίνησε μια σειρά ταξιδιών που χρηματοδοτήθηκαν από τους φορολογούμενους και που λειτουργούσαν και ως διακοπές.

«Το 2001, ο Άντριου είναι 41 ετών, περνάει κρίση μέσης ηλικίας και αρχίζει να κυνηγάει πολλές γυναίκες», λέει ο Λάουνι. Και συνεχίζει: «Πάντα διαθέτει δύο εβδομάδες για τον “προσωπικό του χρόνο”. Έτσι, πληρώνουμε για τις διακοπές του και μετά φεύγει και κάνει διάφορα πράγματα. Υπήρξε ένα διάσημο ταξίδι στην Ταϊλάνδη – για τους εορτασμούς των γενεθλίων του βασιλιά. Ο Άντριου εκπροσωπεί τη χώρα του και επιμένει να μένει σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων αντί για την πρεσβεία, όπως έκανε πάντα. Ο Άντριου έφερε 40 ιερόδουλες σε διάστημα τεσσάρων ημερών. Όλα αυτά έγιναν δυνατά χάρη σε διπλωμάτες και άλλους».

Όταν ρωτήθηκε από την παρουσιάστρια του podcast για τον ισχυρισμό σχετικά με τις 40 ιερόδουλες, ο ιστορικός είπε ότι είχε επαληθευτεί από πολλαπλές πηγές, συμπεριλαμβανομένου ενός ανταποκριτή του Reuters και ενός μέλους της ταϊλανδέζικης βασιλικής οικογένειας.