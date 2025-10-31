Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων για τους πυρόπληκτους Αχαιούς

Η απόφαση για την αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη στήριξη των συμπολιτών μας που επλήγησαν, δήλωσε η κ. Αλεξοπούλου
Σε ισχύ τέθηκε η αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων, για τους Αχαιούς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου, στο πλαίσιο του νόμου 4797/2021 για την Κρατική Αρωγή.
Πρόκειται για ένα ακόμη ουσιαστικό μέτρο, που αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα, με διάρκεια 12 μηνών, το οποίο δίνει ανάσα στους πληγέντες, εξασφαλίζοντάς τους τον αναγκαίο χρόνο για την αποκατάσταση των ζημιών και την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους.
Έρχεται σε συνέχεια της κοινοβουλευτικής παρέμβασης της τ. Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτού ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είχε ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση των μέτρων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής για τους πυρόπληκτους της περιοχής.
Αμέσως μετά την ενεργοποίηση των μέτρων, η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε τα εξής:
«Η απόφαση για την αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη στήριξη των συμπολιτών μας που επλήγησαν. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν σημαντικές ανάγκες και χρειάζονται χρόνο, ασφάλεια και βοήθεια για να ξανασταθούν στα πόδια τους. Η Πολιτεία συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα τους, με πράξεις, παρέχοντάς τους κάθε δυνατότητα και κίνητρο για να επανέλθουν».
