Bild: Οι ληστές του Λούβρου προσπάθησαν να πουλήσουν τα κλεμμένα κοσμήματα σε εταιρεία

Έντονοι είναι οι φόβοι για την πώληση των κλεμμένων κοσμημάτων από το μουσείο του Λούβρου στη μαύρη αγορά.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας BILD, μέρος της λείας προσφέρθηκε σε ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας του σκοτεινού διαδικτύου όπου συχνά γίνονται παράνομες συναλλαγές.

Το RTL πήρε συνέντευξη από έναν πρώην διαρρήκτη, ο οποίος έριξε φως στο τι μπορεί να απέγιναν τα κλεμμένα κοσμήματα.

«Μερικές φορές, πρόκειται για παραγγελίες από μεγάλους δισεκατομμυριούχους που είναι εξαιρετικά παθιασμένοι με αυτό το είδος κοσμημάτων», αναφέρει ο πρώην διαρρήκτης.

Από την πλευρά του ο ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας, Nicolas Hernandez, υποστηρίζει ότι μπορούμε να δούμε πολύτιμους λίθους από τις συλλογές κοσμημάτων του Λούβρου να εμφανίζονται στο dark web, όπου οι πληρωμές γίνονται σε κρυπτονομίσματα για τους εγκληματίες που επιδιώκουν πάση θυσία να είναι διακριτικοί και όσο το δυνατόν πιο μη ανιχνεύσιμοι.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Την Πέμπτη, οι ερευνητές προέβησαν σε πέντε ακόμη συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα. Αυτές οι συλλήψεις έρχονται να προστεθούν σε εκείνες δύο ανδρών, που συνελήφθησαν το Σάββατο, ως μέλη της ομάδας που πραγματοποίησε τη ληστεία. Σε αυτούς απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες και τέθηκαν υπό κράτηση το βράδυ της Τετάρτης. Περίπου εκατό ερευνητές έχουν κινητοποιηθεί για να αποσπάσουν πληροφορίες και να σκιαγραφήσουν το προφίλ των δραστών.

Τα κλεμμένα κοσμήματα, αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, εξακολουθούν να αγνοούνται. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως οι δύο άνδρες, έχουν «μερικώς ομολογήσει τα γεγονότα». «Έκαναν δηλώσεις που, τόσο από την οπτική γωνία των ανακριτών όσο και των εισαγγελέων, θεωρούμε ελάχιστες σε σύγκριση με αυτό που φαίνεται να καταδεικνύει ο φάκελος της υπόθεσης», εξήγησε η δικαστής στο ραδιόφωνο RTL την Πέμπτη. «Αν αναλύσουμε το ποινικό τους μητρώο, δεν μπορούμε να πούμε πως βρίσκονται στις υψηλές θέσεις του οργανωμένου εγκλήματος», υποστήριξε η Λορ Μπεκό για τους δύο πρώτους συλληφθέντες.

Πρόκειται για μια αποτυχία ασφαλείας και είναι μια αποτυχία για όλους

Η Υπ. Πολιτισμού της Γαλλίας Rachida Dati παρουσίασε σε συνέντευξή της στο TF1, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, τα αποτελέσματα της διοικητικής έρευνας για τη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου και ανακοίνωσε ότι τα συστήματα ασφαλείας του μουσείου θα εκσυγχρονιστούν τους επόμενους μήνες.

«Πρόκειται για μια αποτυχία ασφαλείας και είναι μια αποτυχία για όλους», δήλωσε η υπουργός, η οποία ζήτησε τη δημιουργία ενός «νέου τμήματος ασφάλειας και προστασίας» για να υπάρχει «μια ολοκληρωμένη εικόνα των κινδύνων εισβολής και κλοπής». Η εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας θα είναι υποχρεωτική και θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Η Rachida Dati ανέφερε ακόμη ότι υπήρχε «μια χρόνια υποεκτίμηση του κινδύνου» στο Μουσείο του Λούβρου και τα συστήματα ασφαλείας ήταν απαρχαιωμένα.