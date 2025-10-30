Χριστίνα Αλεξοπούλου: Αναφορά στη Βουλή για το «Κλήμα Παυσανία»

Η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου κατέθεσε αναφορά για τη διάσωση και ανάδειξη του ιστορικού «Κλήματος Παυσανία» στα Καλάβρυτα.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Αναφορά προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατέθεσε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, διαβιβάζοντας υπόμνημα του Συλλόγου Παγκρατιωτών Καλαβρυτινών «Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος».

Στο υπόμνημα, ο Σύλλογος ζητά τη στήριξη της Πολιτείας για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης «Κλήμα Παυσανία», το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Σέλλα Παγκρατίου Καλαβρύτων. Το ιστορικό αυτό κλήμα, που θεωρείται το αρχαιότερο στον κόσμο, συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία και τη μυθολογία της περιοχής, αποτελώντας μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό μνημείο.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Συλλόγου και των κατοίκων του Παγκρατίου, αξιοποίησε το κοινοβουλευτικό εργαλείο της αναφοράς για να αναδείξει την ανάγκη προστασίας ενός ζωντανού συμβόλου της ελληνικής φύσης και παράδοσης. Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα, οι απαιτούμενες μελέτες έχουν ήδη εκπονηθεί από το Δασαρχείο Καλαβρύτων, ωστόσο εκκρεμεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης και ο ορισμός του αρμόδιου φορέα υλοποίησης των έργων.

«Το Κλήμα Παυσανία είναι τοπικό στολίδι κι ένα μοναδικό μνημείο της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αξίζει τη φροντίδα και την προσοχή της Πολιτείας, ώστε να προστατευθεί και να αναδειχθεί όπως απαιτείται, καθώς δεν αφορά μόνο την τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων, αλλά και την ευρύτερη εθνική μας ευθύνη απέναντι στη διατήρηση των φυσικών μνημείων της χώρας», σημειώνει σε σχετική δήλωσή της η κα. Αλεξοπούλου.