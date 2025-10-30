Δήμος Πατρέων: Προθεσμία και διαδικασία για την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής σε πυρόπληκτους

H Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους δημότες, των οποίων οι κατοικίες και τα κτήρια εν γένει, επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2025 στις περιοχές Δ.Ε. Βραχναιίκων, Συχαινών – Βούντενης, Δ.Ε. Μεσσάτιδας, του Ανατολικού Διαμερίσματος κλπ, ότι αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η υπ’ αριθμ. 67379/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/24-10-2025 (ΑΔΑ:

6ΜΠΙ46ΝΠΙΘ-ΨΔΦ) ή (ΦΕΚ 5658 τεύχος Β΄24-10-2025) απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σχετικά για τις προθεσμίες και την διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων.

Αρμόδια υπηρεσία :

ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδος.

τηλ. επικοινωνίας : 2610589226, 2610589115, 2610589202.